Eine Notfalldose, die es nun auch in Kulmbach gibt, kann im Ernstfall den Ersthelfern wichtige Informationen liefern

Wer im Rettungsdienst arbeitet, kennt Situationen wie diese gut: Man trifft auf einen Patienten, der bewusstlos ist oder verwirrt - oder einfach so aufgeregt, dass er kaum einen klaren Gedanken fassen kann. Ist der Patient versorgt und stabil, geht es darum, weitere Informationen über seinen Gesundheitszustand zu bekommen: Welche Vorerkrankungen gibt es, welche Allergien? Welche Operationen hat der Patient schon hinter sich, welche Medikamente nimmt er - und wen sollte man über den Notfall in Kenntnis setzen?

"Egal in welcher Situation, wir sind immer auf Informationen über Patienten angewiesen", sagt Michael Martin. Wenn dann niemand aus dem Umfeld des Patienten da ist, der Auskunft geben kann, kann eine kleine Kunststoff-Dose helfen: die Notfalldose, die es seit kurzem auch in Kulmbach zu kaufen gibt. Das Set besteht aus einer kleinen Dose, einem Formblatt und zwei Aufklebern. Die Aufkleber werden am Kühlschrank und an der Innenseite der Haustür angebracht und sollen Ersthelfern signalisieren, dass sich eine Notfalldose im Kühlschrank befindet. Das ausgefüllte Formblatt wird zusammengefaltet in die Dose gelegt und dann in die Kühlschranktür gestellt.

Warum in den Kühlschrank?

"Weil jeder einen Kühlschrank zu Hause hat", sagt Victoria Bredemeyer, Inhaberin der Kulmbacher Apotheke am Holzmarkt. "Das Formblatt ist natürlich das Wichtigste. Hier sollten alle Informationen über Allergien, Vorerkrankung, eingenommene Medikamente, bisherige Operationen bis hin zu Notfallkontakten zusammengefasst sein", erläutert die Apothekerin.

Gedacht ist die Notfalldose vor für ältere Menschen, die noch alleine wohnen. "Prinzipiell ist die Notfalldose aber altersunabhängig für jeden empfehlenswert, da man nie hundertprozentig wissen kann, wie man in einer Notsituation reagieren kann", betont Victoria Bredemeyer.

Für Hans-Peter Hubmann, Pressesprecher der Landesapothekerkammer in Oberfranken, ist die Notfalldose eine gute Lösung. Allerdings ist er der Meinung, dass elektronische Patientenakten zukünftig die Arbeit der Rettungskräfte erleichtern könnten. Auch Michael Martin schließt sich dem an: "Es wäre aus Sicht der Rettungskräfte am einfachsten, wenn wichtige Daten auf der Krankenkassenkarte gespeichert würden, so dass wir diese im Einsatz schnell und einfach parat hätten."

Victoria Bredemeyer hingegen sieht in der Notfalldose auch unbestreitbare Vorteile: "Es gibt kein Gerät, das plötzlich nicht funktioniert, weil der Akku leer ist, oder eine Datenbank, die, so unwahrscheinlich es vielleicht auch sein mag, gehackt werden kann."

Noch ist die Notfalldose in der Region weitgehend unbekannt. Immerhin: In einigen Apotheken in Kulmbach gibt es sie mitttlerweile zu kaufen. Der Preis liegt zwischen fünf und sieben Euro.

Aktuell gibt es die Notfalldose in der Apotheke am Holzmarkt, der Kranich Apotheke und in der Stern Apotheke, Künftig wird es sie auch in der Apotheke im Fritz und in der Sonnenstern-Apotheke geben.

Alternativ kann man die Notfalldose aber auch online bestellen.

Einen Schritt weiter ist man da schon im Landkreis Bamberg: Dort haben Stadt und Landkreis vor wenigen Wochen ganz offiziell die Notfalldose eingeführt. In einer ersten Welle wurden 5000 solcher Dosen in der Stadt und im Landkreis verteilt, allein 1000 davon kostenlos in den Geschäftsstellen unserer Schwester-Zeitung "Fränkischer Tag".

Und was kann man tun, um den Rettungskräften auch ohne eine solche Notfalldose die Arbeit zu erleichtern? Rettungsdienst-Leiter Michael Martin hat da folgende Tipps parat:

Zuhause: Krankenkassenkarte, Medikamentenpläne sammeln und griffbereit deponieren.

Für Unterwegs: Kleiner Zettel im Geldbeutel mit dem Medikamentenplan und Kontaktdaten zu Ansprechpartnern im Notfall.

Allgemein: Zeigen Sie Ihren Vertrauenspersonen, wo sich Ihre Unterlagen Zuhause befinden.

Was muss man im Notfall tun?

Versuchen Ruhe zu bewahren.

H: Hilfe rufen - falls nötig Notruf absetzten

E: Ermutigen und trösten

L: Lebenswichtige Funktionen (Bewusstsein und Atmung) kontrollieren

D: Decke unterlegen/zudecken, damit der Betroffene nicht auskühlt.

Quelle (https://www.apotheke.com/content/erste-massnahmen-im-notfall.199.html#)

Folgende Fragen sollte man versuchen beim Notruf zu beantworten:

Wo ist das Unglück passiert?

Was ist geschehen?

Wie viele Personen sind betroffen?

Welche Verletzungen oder Symptome lassen sich feststellen?

Aber am Wichtigsten: Auf Rückfragen warten!

Quelle (https://www.drk.de/hilfe-in-deutschland/erste-hilfe/erste-hilfe-online/rettungskette/notruf/)