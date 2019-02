Einbrüche und Überfall in Kulmbach: Polizei sucht weiter nach den Tätern

Mehrere Straftaten, die sich in der vergangenen Woche in Kulmbach zugetragen haben, beschäftigen die Polizei weiterhin: Sie sucht Einbrecher, die am Montag in zwei Häuser in Kulmbach eingedrungen waren, und einen Mann, der am Freitagmorgen eine Walkerin am Oberauhof überfallen und sexuell belästigt hat.

Die Großfahndung nach dem Einbrecher und seinem Komplizen, bei der auch ein Hubschrauber im Einsatz war, hat bisher noch keinen Erfolg gebracht, so Pressesprecher Thomas Neumert vom Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage. Die Polizei sucht weiterhin nach den Tatverdächtigen, die vermutlich in zwei Wohnhäusern in der Gabelsbergerstraße und in der Gustav-Adolf-Straße zugeschlagen haben. "Leider haben wir noch keine neuen Erkenntnisse, aber wir versuchen mit allen verfügbaren Mitteln, der Täter habhaft zu werden", so Neumert. Für Hinweise aus der Bevölkerung sei man weiterhin dankbar.

Der Einbrecher wird folgendermaßen beschrieben: etwa 180 Zentimeter groß und schlank, südländisches Aussehen, schmales Gesicht, dunkle Augen, olivgrüne Kleidung, Strickmütze mit beige-schwarzen Streifen. Die Beschreibung des möglichen Mittäters: etwa 50 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß, kurze schwarze Haare, braune Jacke.

Mit einem Großaufgebot hatte die Polizei am Freitag einen Mann gesucht, der gegen 7.45 Uhr eine Frau auf dem Radweg zwischen Melkendorf und Katschenreuth überfallen hat. Nach Angaben des Opfers packte der Unbekannte sie auf Höhe der Holzbrücke von hinten. Er bedrohte sie mit einer Waffe und forderte Geld. Da die Kulmbacherin keines bei sich hatte, bedrängte sie der Unbekannte in sexueller Weise. Als sie sich wehrte, flüchtete der Täter über eine Wiese in Richtung des Main-Zusammenflusses. Die 70-Jährige blieb unverletzt und verständigte die Polizei.

Zeugen der genannten Vorfälle werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth, Telefon 0921/506-0, zu melden.