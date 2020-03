Die Polizei Stadtsteinach berichtet, dass seit letztem Wochenende bisher unbekannte Täter scheinbar die Abwesenheit der Sportler nutzen, um in Sportheime im Dienstbereich der Polizei Stadtsteinach einzubrechen. Die Kriminellen dringen gewaltsam in die Sportstätten ein und durchsuchen die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Die Polizeiinspektion Stadtsteinach bittet die Bevölkerung um Mithilfe und hofft auf Zeugenaussagen.

In der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag gelangten bisher unbekannte Täter ins Sportheim des SV Cottenau, um dort nach Wertgegenständen zu suchen. Der dadurch entstandene Sachschaden am Gebäude wird derzeit auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Da das Sportheim wegen der bestehenden Ausgangsbeschränkung aktuell nicht genutzt wird, entstand nur ein geringer Entwendungsschaden.

Weitere Einbrüche - sind es die selben Täter?

In der Zeit von vergangenem Samstag bis Dienstag brachen wieder mit Gewalt wahrscheinlich die selben Täter in das Sportheim des TDC Lindau ein. Der entstandene Sachschaden steht dabei in keinem Verhältnis zum Entwendungsschaden. Auch hier war für die Einbrecher aufgrund der Ausgangsbeschränkungen wenig zu holen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (25./26. März 2020) hatten es die Einbrecher auf das Sportheim des ASV Marktleugast abgesehen. In diesem ist allerdings eine Einbruchssicherung angebracht, welche die Täter wahrscheinlich von ihrem Vorhaben abbrachte und in die Flucht schlug. Eine Streife der Stadtsteinacher Polizei, die aktuell die Sportheim in ihrem Dienstbereich überwacht, stellte gegen 2.00 Uhr den Alarm und eine Beschädigung am Gebäude fest. Von den Tätern fehlte jedoch jede Spur.

Die Polizei bittet jeden um Hilfe, der in den genannten Zeiträumen Verdächtiges beobachtet hat, was mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion der Stadt Steinach unter der Rufnummer 09225/96300-0 auf.

