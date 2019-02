Einbrecher machen in Mainleus fette Beute

Nachdem am Sonntagnachmittag ein Spaziergänger in der Umgebung eines metallverarbeitenden Betriebs Unterlagen und Verpackungsmaterial entdeckte, stellten die verständigten Polizeibeamten einen Einbruch in die nahegelegene Firma fest.

Beträchtlicher Wert

Bislang Unbekannte drangen in der Nacht zum Sonntag gewaltsam in einen Lagerraum der Firma in der Burgkunstadter Straße ein. Dort entwendeten sie in Kartons abgepackte Bohrer-Rohlinge. Die Beute von beträchtlichem Wert schleppten die Einbrecher nach bisherigen Erkenntnissen über die Bahngleise und luden sie dort auf einem Flurbereinigungsweg in ein Fahrzeug ein. Am Firmengebäude entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0921/506-0.