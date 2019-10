Ein "Wunder": Tierischer Nachwuchs auf abgebranntem Bauernhof

"Ein riesengroßes Dankeschön allen Helfern vor Ort für euren Mut, das eigene Leben in Gefahr zu bringen für das Leben anderer. Einfach aus dem Gedanken heraus, in Not Geratenen helfen zu wollen! Großer Respekt, für alles, was hier geleistet wurde." Sandra Roßmerkel bringt es auf den Punkt. Die Thurnauerin hat wie viele andere den Hunderten Einsatzkräften, die beim Großbrand auf dem landwirtschaftliche Anwesen in Menchau zugepackt haben, mit ihrem Post auf der Facebook-Seite der Thurnauer Wehr Respekt gezollt.

Sie heißen Florian und Harald

Die Aufräumarbeiten waren nach der Tragödie, die einen Millionenschaden verursacht und zehn Verletzte gefordert hat, auch am Samstag in vollem Gang. Viele Landwirte packten mit an, hatten im ganzen Chaos aber auch Grund zur Freude. Die Thurnauer Feuerwehr spricht vom "Wunder von Menchau", denn am Freitag gegen 20 Uhr wurden auf dem abgebrannten Bauernhof zwei kleine Stierchen mit Hilfe von Freunden und Kollegen der Familie zur Welt gebracht. Sie wurden Florian und Harald getauft.

Der Markt bedankt sich

Groß ist nicht nur die aktive Hilfe, sondern auch die Spendenbereitschaft. Wie der Markt Thurnau am Samstag mitteilte, sind auf der gemeindlichen Telefon-Hotline seit Freitagmittag über 350 Anrufe eingegangen. Viele Sachspenden seien abgegeben worden, die von Helfern sortiert würden. "Der Bedarf an Sachspenden ist derzeit gedeckt. Sollten weitere Gegenstände benötigt werden, so würden wir dies am Montag an dieser Stelle kommuniziert. Die Hotline wird vorerst abgestellt", heißt es auf der Homepage der Kommune, die sich auch im Namen der Familie für die große Hilfsbereitschaft bedankt.