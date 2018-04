Ein Traum war der Ursprung einer Sitzgruppe bei Kauernburg

Unsere heutige Entdecker-Tour führt nach Kauernburg. Am oberen Ende des Aichiger-Weges zweigt der Mühlbergweg ab. Diesen verlassen wir nach wenigen Metern und gehen links den sogenannten Triebweg bergan. Dessen Name erklärt sich vom einstigen Treiben des Viehs.



Hier, kurz vor dem Wald, befanden sich schmale Grundstücksstreifen, die noch aus der Zeit der Rechtler stammten. Sie hatten das Recht, gemeindliche Felder oder Wälder für den Eigengebrauch zu nutzen und zu bewirtschaften. Dieses Recht war an ein bestimmtes Anwesen gebunden. Nutzte der Rechtler das Gewohnheitsrecht aber nicht, fiel es zurück an die Gemeinde. So ist es auch hier in Kauernburg geschehen, die Grundstücke sind nur noch in Lageplänen erkennbar.





Wunderschöner Blick



Aber nun zu einem besonderen Kreuz an diesem besonderen Ort. Vor etwa 30 Jahren träumte der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Olaf Andrä gegen 4 Uhr morgens von seinem Vater. Er sah, wie der auf einem Feldweg lief - und ein wunderschöner Blick zeigte dem Träumenden im Hintergrund die Plassenburg. Zwei Stunden später bekam Andrä einen Anruf: Sein Vater war zur gleichen Zeit, als er wegen des Traumes aufwachte, verstorben.



Als Andrä sich später mit seinem Freund Bernd Meile traf, erzählte er ihm die Geschichte und zeigte ihm in seinem Büro ein Gemälde mit dem gleichen Blick auf die Burg, wie er im Traum gesehen hatte.

Bernd Meile erklärte ihm spontan, dass er die Stelle kenne, und beide fuhren sofort dorthin. Kaum angekommen, spürten sie eine besondere, eigenartige Wirkung, die sie ergriff und fassten den Entschluss, an diesem "mystischen Ort" ein Kreuz und zwei Bänke aufzustellen.





Ohne Metall und Farbe



Mit dem Besitzer des Grundstücks, Andreas Ströhlein, dem "Dres", war man sich schnell über die Modalitäten einig. Die Schreinerei Thaler erhielt den Auftrag, ein Kreuz aus Eiche zu fertigen. Ein besonderes Anliegen der beiden Ideengeber war dabei, dass es ohne die Verwendung von Metallteilen gebaut werden sollte. Auch durfte das Atmen des Holzes nicht durch Farbe behindert werden.



Noch etwas Besonderes wurde für dieses außergewöhnliche Kreuz benötigt.Damals existierte noch die Katschenreuther Ziegelei, die im Besitz von Andräs Vater war. Der Kauf dieser Ziegelei hatte sich für diesen als riesiger finanzieller Flop herausgestellt und wurde zu einer großen Belastung.

Bernd Meile fuhr nach Katschenreuth und holte in der Grube der Ziegelei fünf Eimer Ton. Den Ton brachte er zu einem Thurnauer Töpfer, der daraus eine Kugel formte.



Vor einigen Jahren saniert



Diese Tonkugel sollte die Erde darstellen und in der Mitte des Kreuzes ihren Platz bekommen - als Symbol der erdumspannenden christlichen Gemeinschaft. Noch heute schwebt etwas Magisches über diesem Ort. Kommt man mit dem größtem Stress und Ärger hierher, so ist dieser nach einer halben Stunde verflogen.



Man atmet die herrliche Luft, die hier anders riecht als ein paar Meter weiter, die Vögel zwitschern - und mitten in unserer hektischen Zeit fühlt man sich entschleunigt. Vor Kurzem hat man das Kreuz renoviert. Es wurde gestrichen, und man verwendete einen Metallpfosten als Fundament.

Das entsprach zwar nicht ganz der ursprünglichen Absicht der Stifter, hat aber die Strahlkraft des Ortes oberhalb von Kauernburg nicht beeinträchtigt. So wird es wohl noch einige Zeit überstehen und Besucher in seinen Bann ziehen.