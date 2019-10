Ein Scherben-Meer: Bierlaster verliert Ladung in Kulmbach

Ein mit Bierkästen voll beladener Lastwagen verlor am Mittwochvormittag (2. Oktober 2019) gegen 9.30 Uhr in der Vorwerkstraße in Kulmbach einen Teil seiner Ladung.

Scherben-Meer in Kulmbach: Bierkästen kippen von Lkw

In der Kurve unter der Brücke geriet ein Teil der Kästen ins Rutschen. Zwar war die Ladung an sich ordnungsgemäß gesichert, die zur weiteren Absicherung dienende Seitenplane jedoch nicht ordnungsgemäß befestigt, sodass einige Käste seitlich vom Lkw kippten und weitere mitrissen.

Die Verantwortung für den Unfall liegt daher beim Fahrer, so die Kulmbacher Polizei. Der Sachschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt.