Ein Kulmbacher Lehrpfad der Bausünden und Abbruchhäuser

Rainer Baumann schreibt:

Mein täglicher Weg in die Stadt führte mich als Kind von der Pestalozzistraße zum Marktplatz. Damals kam ich an einer Vielzahl von beeindruckenden Gebäuden vorbei. Es war eine Freude, das Auge konnte sich gar nicht sattsehen.

Dieses Kulmbach gibt es längst nicht mehr. Man muss kein Bausachverständiger oder Historiker sein, um alle paar 200 Meter eine Bausünde zu sehen. Historische Bauten, architektonische Schmuckstücke, Bürger- und Stadtkultur wurden ohne geringsten Skrupel abgerissen und gegen hässliche Betonbauten getauscht. Von Einwänden oder Alternativlösungen seitens der Verantwortlichen im Rathaus und Stadtrat habe ich nie etwas gehört.

Und jetzt soll noch eine Bausünde dazukommen, wenn die alte Mälzerei Müller ( Petzbräu) abgerissen wird. Man müsste einen Bausünden-Lehrpfad rund um die Altstadt anlegen: Infotafeln mit Bildern von einst und heute und die Verantwortlichen auch gleich mitbenennen.

Laufen wir doch gemeinsam von der Pestalozzistraße in die Stadt und sehen uns an, was einst Schönes und Historisches in Kulmbach stand und was daraus gemacht wurde:

Altes Krankenhaus Quarantänebau - jetzt Gothaer Haus

Hotel "Zur Post" (Zweiradhaus Kaiser & Weith) - jetzt Polizei

Fischersmühle am Main - gibt es nicht mehr

Gasometer + Verwaltungsgebäude, Gasfabrikgässchen - jetzt Sparkasse

Futtermittel Beck, Ecke Fritz-Hornschuch-Straße/Kressenstein - jetzt Hanke-Haus

Gastwirtschaft "Zum Langen Michel", Kressenstein 8 - jetzt Elektro Hetz

Mälzerei Christenn - jetzt Kaufplatz/Bilka (Abbruch ist geplant)

Hotel "Krone" und Gastwirtschaft Vonbrunn, Langgasse - jetzt C&A (vorher KDM)

Saalbau Wittelsbach - jetzt Woolworth

Essighaus Ecke Spitalgasse/Grabenstraße - jetzt Neubau

Eichenmühle - jetzt Teil der Stadthalle

Sollte sich der eine oder andere nicht mehr an die genannten Häuser erinnern, ein Besuch im Kulmbacher Stadtarchiv hilft weiter.

Zum Beispiel haben viele das KDM in seiner alten Form wohl schon vergessen. Um dessen Fassade wieder sichtbar zu machen, brauchen wir nur die ehemaligen Rankgitter und die 200-Liter-Blechfässer an den künftigen Bauklotz auf dem Gelände der Mälzerei Müller ranhängen. Dann lebt das KDM weiter!

Die aktuellen Verantwortlichen in der Stadt Kulmbach kennt ja jeder.

Glanzleistung hinter dem Rücken der Bürger

Silvia Höpfl meint:

Bei dieser Abstimmung hatte wohl unser Stadtrat die Dollar- Eurozeichen in den Augen. Noch schlimmer, es wurde wieder mal die Intelligenz der Kulmbacher Bürger beleidigt.

Dieser Neubau ähnelt einem Plattenbau in der DDR. Für diese architektonische Glanzleistung muss man eigentlich nicht studieren. Solch eine "Schuhschachtel" hätten meine Jungs schon im Kindergartenalter hingekriegt.

Franken selbst hat so einen schönen Baustil, warum diesen nicht mit in das Projekt, zusammen mit dem roten Backstein, einfließen lassen. Die New Yorker lassen Containerschiffe mit Backsteinen aus Europa kommen, um ihrer Stadt eine Seele zu geben - wir reißen sie ab.

Bravo für eine Glanzleistung hinter dem Rücken der Bürger.