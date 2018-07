Ein "Höhepunkt" in der Region

Das Programm für die "Klosterspitzen", die an Maria Himmelfahrt, Mittwoch, 15. August, auf dem Parkplatz vor dem Wallfahrerhaus Marienweiher, über die Bühne gehen, steht. Das konnte Philipp Simon Goletz, der für die Zusammenstellung des Programms verantwortlich ist, gestern bei einem Pressegespräch im Landratsamt Kulmbach vermelden. Das fränkische Mundart- und Musikfestival zu Gunsten der Basilika Marienweiher wird ein Programm aus Mundart, Kabarett, Lyrik und Volksmusik bieten.

Landrat Klaus Peter Söllner machte dabei deutlich, dass die "Klosterspitzen" in eine Zeit "hineingebastelt" wurden, wo das Kloster möglicherweise zur Disposition gestanden wäre: "Da hat sich eine breite Front der Kommunalpolitik zusammengefunden, auch der frühere Bürgermeister, Stadt- und Kreisrat Wolfgang Protzner war maßgeblich mit dabei und Philipp Simon Goletz hat es dann zur dieser Veranstaltung genutzt."

Jahrelang fand das Festival mitten im Ort, unterhalb der Basilika statt. In diesem Jahr ist man zum dritten Mal auf dem Parkplatz vor dem Wallfahrerhaus. "Dadurch hat die Veranstaltung noch einmal gewonnen, weil die Beziehung zu den Besuchern einfach besser und kompakter ist", so Söllner.

Zum neunten Mal finden die "Klosterspitzen" statt und Goletz, der als der "spiritus rector" dieses Mundart- und Musikfestivals gilt, freute sich, dass er wieder viele Hundert Gäste aus Nah und Fern begrüßen kann. "Wir sind heuer im zehnten Jahr zum neunten Mal mit unserem Programm auf der Bühne und es freut mich ganz besonders, dass wir wieder ein schönes Programm vorstellen können."



Frauenpower aus dem Oberland

Ein Spitzenprogramm zeichnet die "Klosterspitzen" in diesem Jahr aus. So ist wieder der Bürgermeisterchor des Landkreises Kulmbach unter der Leitung von Reinhard Holhut dabei. Ferner die Mundartdichter Sonja Keil und Reinhard Witzgall, die "Helmetzer Kirchbergsaiten", "Urviech" Heiner aus "Bareit" und natürlich wird der "Frankensima" die Besucher mit neuen Reimversen und seiner Musik erfreuen.

Schließlich ist erstmals auch Frauenpower aus dem Kulmbacher Oberland mit den "Red Lips" angesagt. Die jungen Damen kommen direkt aus der Nachbarschaft und wenn die Jungs von "Quetschen-Rock" ihre musikalische Visitenkarte abgeben, wird auch das Stimmungsbarometer bis zum Schluss der "Klosterspitzen" auf dem Maximalpegel bleiben.

Auch in diesem Jahr steht ein Shuttle-Bus bereit. "So gibt es eigentlich nur noch eines, nämlich Petrus zu bitten, dass am 15. August das Wetter mitspielt und die ,Klosterspitzen‘ wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lässt, hofft der "Frankensima".

Froh und dankbar zeigten sich Marktleugasts Bürgermeister Frank Uome und Josef Daum vom Pilgerbüro, dass die "Klosterspitzen" wieder stattfinden. Beide bezeichneten das Festival als ein Höhepunkt in der Region. Sigrid Daum wies noch auf die weiteren Konzert-Veranstaltungen in der Basilika hin: Sonntag, 30. September, 19 Uhr: Konzert-Musical mit dem Chor und der Band vom Evangelischen Freundeskreis Hof. Sonntag, 7. Oktober, 17 Uhr: Konzert mit der A-Cappella-Band Viva Voce.