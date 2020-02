Es hört sich unglaublich an: Der Himmelkroner Andreas Bär hat in nur neun Monaten sage und schreibe 130 Saunen in ganz Bayern getestet. Wie er sie bewertet, das erfährt man in seinem Saunaführer "Vom Schwitzen und Schwatzen - Saunen und Aufgüsse in Bayern". Wie der 44-Jährige, der im Kulmbacher...