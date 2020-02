Es sind die kleinen Momente, die aus einem gewöhnlichen Tag einen guten Tag machen.Neulich morgens in der Bäckerei: Auf dem Weg zur Arbeit will ich mir schnell ein Hörnchen mitnehmen. Im Laden sind nur wenige Kunden. An einem Stehtisch plaudern einige bei einer Tasse Kaffee. Neben mir ein Mann in ...