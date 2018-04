Ehepaar Hennings geht seit 60 Jahren gemeinsam durchs Leben

Das Ehepaar Peter und Heidi Hennings feiert am Donnertag sein 60. Ehejubiläum. Die Eheleute lernten sich ganz klassisch in der Tanzschule kennen. Die damalige Schülerin war mit ihrer Klasse in der Tanzstunde, als sie zum ersten Mal ihren späteren Mann Peter traf. Damals war sie 15 Jahre alt.



Peter Hennings war vier Jahre älter. Durch eine Bekannte seines Vaters, die als Tanzlehrerin arbeitete, war er ebenfalls zu jenem Tanzkurs gekommen.



Peter Hennings studierte Theologie und wurde schließlich Pfarrer in Hof. Im Laufe seiner Pfarrzeit wechselte er nach Friesenhausen in Unterfranken, Schwebheim bei Schweinfurt und war schlussendlich bis 1995 Dekan in Kronach.



Heidi Hennings war immer an seiner Seite und unterstütze ihn, wo sie nur konnte. Die Pfarrersfrau eröffnete in Schwebheim eine dörfliche Musikschule, in der sie für die Organisation zuständig war, was ihr, wie sie berichtete, sehr große Freude bereitete. Sie war dort sieben Jahre tätig.



Im Ruhestand entschied sich das Paar, wieder zurück nach Kulmbach zu gehen. Heidi Hennings arbeitete schon in Kronach in einem Dritte-Welt-Laden und im fairen Handel. Dieses Engagement setzte sich bis vor zwei Jahren auch in Kulmbach fort.

Derzeit engagiert sie sich in der Flüchtlingsarbeit und begleitet momentan zwei syrische Frauen. Auch ihr Mann ist in der Flüchtlingshilfe aktiv.

Peter Hennings ist Gruppensprecher der Kulmbacher Gruppe von Amnesty International.

2014 wurde dem Ehepaar Hennigs in Anerkennung seines großen Engagements der Bürgerpreis der Bayerischen Rundschau im Bereich "Soziales" verliehen.



Zum Ehejubiläum gratulierten unter anderem die stellvertretende Landrätin Christina Flauder und Bürgermeister Stefan Schaffranek namens des Landkreises und der Stadt Kulmbach.