Edeka-Seidl aus Kulmbach im Finale für den "Großen Preis des Mittelstands"

33 Unternehmen aus dem Landkreis Kulmbach waren in diesem Jahr für den "Großen Preis des Mittelstands" nominiert, den die Oskar-Patzelt-Stiftung bundesweit im 25. Jahr ausgeschrieben hatte. Das Motto lautete heuer "Nachhaltig wirtschaften". Neben Edeka-Seidl hatten aus dem Landkreis Kulmbach die Dynamic Commerce GmbH (Kulmbach), die Krumpholz-Werkzeuge e.K.(Guttenberger Hammer/Grafengehaig) und die Wimmer GmbH (Untersteinach) den Sprung in die Jury-Liste geschafft, der zweiten Stufe des Wettbewerbs.

Neben drei Preisträgern wurden zehn Finalisten ausgezeichnet, die bei den fünf Kriterien (Gesamtentwicklung des Unternehmens, Schaffung/Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen,

Modernisierung und Innovation, Engagement in der Region sowie Service, Kundennähe und Marketing) hervorragende Leistungen gezeigt haben. Soweit wie Edeka-Seidl (und Dechant) kam in den zurückliegenden Jahren kein Unternehmen.

Die Jury kam zu folgendem Ergebnis: "Das E-Center Seidl gibt im modernen, umweltfreundlichen Lebensmitteleinzelhandel den Ton an. Bei Gratis-WLAN, unter LED-Beleuchtung, ohne Einwegverpackungen an der Kasse und Plastiktüten für Obst und Gemüse kann der Kunde am Leergutautomaten selbst noch etwas für die Umwelt tun und sein Pfandgeld spenden. Damit füllen die Kunden den Spendentopf des Marktes auf, der monatlich 50 Euro für das WWF-Projekt "Stoppt die Plastikflut" zur Verfügung stellt.

Das E-Center Seidl macht darüber hinaus seine Kunden zu wichtigen Partnern. Mehr als 300 von ihnen arbeiten aktiv als Produkttester. In einer geschlossenen Facebook-Gruppe können sie unter anderem gefriergetrocknete Insekten oder andere innovative Produkte aus dem plastikfreien Sortiment bewerten. Damit die Kunden im Markt stets die besten Produkte bekommen und an den Verkaufstheken so wenig wie möglich warten müssen, hat das E-Center ein eigenes digitales System entwickelt, das im nationalen Einzelhandel einmalig ist. Es sorgt dafür, dass sobald ein bestimmter Schwellenwert an Kunden im Center überschritten wird, ein Signalton weitere Mitarbeiter mobilisiert, in den Verkaufsraum zu eilen.

Da jeder jeden vertreten kann, ist bei Seidl stressfreies und flexibles Arbeiten möglich. Ob Urlaubs- oder Arbeitsplanung - alles basiert auf einem eigens entwickelten Programm. Optimierungen im Arbeitsverlauf können so mit konkreten statistischen Daten belegt werden. Zudem wird der direkte Kontakt zu den Kunden nahezu umfassend gepflegt, täglich im Laden, digital in den Sozialen Medien und analog erlebnisorientiert bei den Kundenveranstaltungen. Sushi-Workshop, Gin-Tasting oder Steakabend, die drei- bis viermal jährlich stattfindenden Veranstaltungen, sind sehr beliebt und die Tickets dazu oft nach kurzer Zeit ausverkauft.

Die 43 Mitarbeiter und fünf Azubis des E-Centers haben den Ehrgeiz, im Einzelhandel zu den Besten zu gehören. Und so verfolgt das Unternehmen die Entwicklungen im Lebensmitteleinzelhandel aufmerksam und erkennt nicht nur Trends frühzeitig, sondern setzt sie auch in kürzester Zeit um. Das E-Center Seidl hatte beispielsweise als erster Markt in Kulmbach ein starkes veganes und Low-carb-Sortiment aufgenommen.

Das Team hat sich in den vergangenen vier Jahren verdoppelt und kann noch stärker wachsen. Es kommt gut an, dass bei den Arbeitszeiten Rücksicht auf junge Familien genommen wird. Das gute Betriebsklima wird greifbar durch jährliche Motivationsgutscheine im Wert von bis zu 60 Prozent des Bruttoverdienstes. Hinzu kommt eine monatliche Unterstützung von 20 Euro für den Besuch im Fitnessstudio.

Gesunde Mitarbeiter, gesunde Umwelt, gesunde Nachwuchskräfte - das E-Center Seidl denkt voraus und lädt Schulklassen zu interaktiven Vorträgen zur gesunden Ernährung ein. Dafür wurden Mitarbeiter zu Ernährungsberatern geschult. In den Schulen werden am "Tag der Ernährung" Frühstück und Mittagessen gemeinsam mit den Schülern zubereitet.

Außerdem hat das E-Center eine Patenschaft zu einer Gymnasialklasse übernommen, die an einem Gründerwettbewerb teilnimmt. Das E-Center Seidl berät die Jungunternehmer auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit bei der Produktion und dem Vertrieb von Lebensmitteln. Daneben unterstützt das Edeka-Unternehmen Initiativen in drei Kindergärten zur Bewirtschaftung eigener Gemüsebeete und sorgt für kostenfreie Obst-, Gemüse- und Milchlieferungen für Kindergartenkinder und Schüler.

Das E-Center Seidl wurde in diesem Jahr erstmals zum ,Großen Preis des Mittelstandes' vom Landkreis Kulmbach nominiert."

Edeka-Chef Michael Seidl: "Wir sind wahnsinnig stolz darauf, bei dem begehrtesten Wirtschaftspreis für den deutschen Mittelstand als Finalist ausgezeichnet worden zu sein. Wir sind der erste Supermarkt in Bayern, der diese Auszeichnung bisher erhalten hat."

Zur Firma Dechant erklärte die Jury: "Gemäß dem Motto ,Bauhandwerk in Bestform' steht die Firma Dechant für die Errichtung von höchst anspruchsvollen Bauten und zählt insbesondere im Bereich Sichtbeton zu den ersten Adressen in Deutschland und ganz Europa. Der Name Dechant bürgt seit 1881 für höchste Qualität am Bau. Über 500 Beschäftigte arbeiten daran, diesen Ruf auch in Zukunft zu festigen.

Zu den größten Erfolgen in der Firmengeschichte gehört der Neubau des Verwaltungsgebäudes in Weismain. Dieser vereint auf einer Grundfläche von rund 1.000 Quadratmetern architektonischen Anspruch, ökologische Aspekte sowie höchste Anforderungen an ein modernes Bürogebäude unter einem Dach. Unter optischen Aspekten sticht das Treppenhaus hervor, das mittlerweile sogar als Cover mehrerer internationaler Architekturveröffentlichungen zu sehen ist.

Dank der langjährigen Erfahrung gelingt es, selbst komplexeste Bauleistungen innerhalb kürzester Zeit zu realisieren - von der Planung bis zur Übergabe. Beispielhaft hierfür sind der Bau des Entwicklungszentrums BMW FIZ in München und der IGA-Freilichtbühne in Berlin, eines der baulichen Highlights der Internationalen Gartenausstellung 2017. Hierbei zieht sich die Parkanlage in die Dachfläche des Baukörpers und bildet eine natürliche, partiell begehbare Anhöhe. Die Bühne und das Auditorium werden in die bestehende Landschaft eingesenkt. Die bautechnischen Herausforderungen wurden dank der Entwicklung einzigartiger Schalungskonzepte hervorragend gelöst.

Die Produktentwicklung erfolgt projektweise. Nach den Anforderungen der jeweiligen Baustellen schafft Dechant ein operatives Labor, direkt vor Ort. Ein prädestiniertes Beispiel hierfür ist der fast fertiggestellte Bau des 3D-Campus von General Electric/Concept Laser in Lichtenfels. Auf ähnlich anspruchsvollem Niveau bewegt sich ein Projekt, dem sich die Spezialisten der Firma Dechant in Leipzig annahmen.

Auf dem Dach der Kirow-Werke entstand ein weltweit wohl einmaliges Objekt, die "Niemeyer-Sphere". Ein Bauwerk, dessen Hülle aus Stahlbeton und einer Glas-Gitterstruktur besteht und unter anderem als Bar genutzt wird. Die Entwürfe für dieses Architektur-Highlight lieferte der weltberühmte Architekt Oskar Niemeyer. Die Aufgabe war äußerst schwierig, denn nie zuvor wurde in Deutschland eine Kugel in dieser Dimension aus Beton hergestellt, zumal die Oberfläche in Sichtbetonqualität gewünscht wurde, hier speziell in dem seltenen Weißbeton.

Die Firma Dechant wurde in den letzten Jahren mit einer Reihe von Auszeichnungen geehrt und konnte zahlreiche Prestigeobjekte realisieren. Erst kürzlich gewann sie die Aufträge zum Bau des zukunftsträchtigen 3D-Campus der Firma Concept Laser, Weltmarktführer im 3D-Druck, sowie für das neue Justizzentrum in München. Letzteres stellt mit einem Gesamtvolumen von über 300 Millionen Euro die größte Baumaßnahme in der Geschichte der bayerischen Justiz dar.

Aufsehen erregte auch die Rekonstruktion der weltberühmten Neuen Meisterhäuser in Dessau, die 2017 mit dem DAM-Preis ausgezeichnet wurden. Stararchitekt José Mario Gutierrez Marquez bescheinigte der Firma Dechant angesichts der extrem schwierig zu fertigenden Sichtbetonfassade in Leichtbeton sogar die "höchstmögliche Baukunst".

Soziales Engagement ist für das Unternehmen selbstverständlich. In Härtefällen findet man regelmäßig neue Wege zur Unterstützung. So auch im Fall des todkranken Louis, für den die Dechant eine behindertengerechte Unterkunft gebaut hat. Oder bei der 14-jährigen Laura, die nach einer schweren Tumoroperation den beschwerlichen Weg zurück in ihr "altes Leben" ohne finanzielle Unterstützung nicht geschafft hätte. Mit der Ausrichtung eines von Dechant gesponserten Comedy-Abends konnte das Unternehmen der Familie mit einer beträchtlichen Summe unter die Arme greifen und weitere Helfer mobilisieren.

Im Rahmen der Integrations-Initiative ,Wir zusammen' nahm Dechant zahlreiche Flüchtlinge auf und bot ihnen Arbeitsplätze an. Gemeinsam mit den ,Aktiven Bürgern' fand das Unternehmen zahlreiche Lösungen zur Integration von Flüchtlingen in Weismain, wo Dechant zudem eine Flüchtlingsunterkunft in der Rekordzeit von knapp vier Monaten errichtete. Dechant half beim Bau von Spielplätzen für Flüchtlingskinder und unterstützt finanziell das Hilfsprogramm "Asylkinder ohne Eltern".

Das Unternehmen leistete auch im Erdbebengebiet Nepal 2015 Hilfe, wo mehrere Millionen Einwohner ihr Zuhause verloren. In einem Gemeinschaftsprojekt mit der Nepalhilfe Kulmbach entsandte Dechant über einige Monate verteilt mehrere Facharbeiterteams in die Erdbebenregion Malekhu, um dort die Menschen beim Neubau von Wohnhäusern zu unterstützen. Der Einsatz umfasste auch den Wiederaufbau von zwei Schulen.

Dechant unterstützt mehrere lokale Sportvereine, regionale Feuerwehren sowie Organisationen wie die DLRG, den Hospizverein Kulmbach, den Weißen Ring, den Arbeiter-Samariter-Bund und die Sucht- und Jugendhilfe e. V.

Die Dechant Hoch- und Ingenieurbau GmbH wurde zum dritten Mal für den ,Großen Preis des Mittelstandes' nominiert, in diesem Jahr von der IMBEMA Consult GmbH und der Raffeisenbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Zweigniederlassung Süddeutschland.