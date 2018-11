Dieter Eichners neues Buch: Unterhaltsames nicht nur für Harsdorfer

Vom Buchdeckel blickt Dieter Eichner seinen Lesern entgegen. Unschwer zu erkennen an dem markanten, gezwirbelten Bart, schaut er über den Rand seiner Brille hinweg den Leuten direkt ins Gesicht. Der Schalk spricht ihm selbst in der Zeichnung aus den Augen und deutet an, was im Innenteil auf den 260 Seiten zu erwarten ist: Viele lustige (aber auch nachdenklich stimmende) "Geschichten aus einer fränkischen Gemeinde im Landkreis Kulmbach". Gemeint ist natürlich seine Heimat Harsdorf.

Für das Titelbild und weitere 60 Zeichnungen im Innenteil ist die thüringische Künstlerin Elke Sieg verantwortlich. Mit ihren Illustrationen lockert sie die 260 Seiten des Buchs auf. In den Augen des Autors eine Aufwertung seines Werks, an dem er drei Jahre gearbeitet hat.

Jetzt hält Dieter Eichner stolz das erste Exemplar in Händen. "Gebunden, mit Fadenheftung", erklärt der 65-Jährige, der viel Wert auf Qualität gelegt hat. Das hat seinen Preis. "Ohne Sponsoren wäre das nicht gegangen", sagt Eichner, der den Erlös aus dem Verkauf schon verplant hat - für sein nächstes Buch. Das soll 2023 erscheinen und eine Fortsetzung des Harsdorfer Heimatbuchs aus dem Jahr 1998 werden, als der Ort an der Landkreisgrenze seinen 600. Geburtstag feierte.

Nun dreht sich für ihn aber erst einmal alles um seine "Geschichten aus einer fränkischen Gemeinde". "Anfang Oktober hatte ich schon die ersten Vorbestellungen", freut sich der 65-Jährige. Bis ins Saarland, nach Rheinland-Pfalz und nach Berlin muss er Exemplare schicken. Fränkisch zurückhaltend ist dagegen der Bestelleingang aus seiner Gemeinde.

Was erwartet den Leser? Geschichten aus seiner Gemeinde, lustige Kindererlebnisse und Jugendstreiche, historische Lokalnachrichten, Kriegs- und Nachkriegsstorys und vieles mehr. "Die Geschichten sind wichtig, nicht der Ort des Geschehens. Deshalb ist das Buch auch über die Region hinaus interessant."