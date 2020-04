Die Zukunft des Kulmbacher Waldes steht auf dem Spiel

Die Förster des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten haben die Ampeln auf Rot gesetzt. In den Landkreisen Kulmbach und Kronach wurde aktuell die Borkenkäferwarnstufe angehoben. "Wir haben damit die zweithöchste Warnstufe. Aufgrund der aktuellen Temperaturen erwacht der Borkenkäfer nun aus seinem Winterschlaf. In den wärmebegünstigten Bereichen der beiden Landkreise hat der erste Schwarmflug bereits eingesetzt. Zeitverzögert wird es in den kälteren Lagen losgehen. Unser Monitoringsystem schlägt Alarm", so Behördenleiter Michael Schmidt.

Die aktuelle Borkenkäfersituation kann jederzeit im Internet unter borkenkaefer.org abgerufen werden. In der Bayernkarte ragt Oberfranken heraus. Die rote Gefährdungsstufe wurde aber bisher nur in den Landkreisen Kulmbach und Kronach ausgerufen.

Die Ausgangslage

Ausgangspunkt der aktuellen Situation waren die letzten beiden extrem warmen und trockenen Sommer. Diese Kombination hat zu einer Massenvermehrung der Fichten-Borkenkäfer geführt. Die aktuelle warm-trockene Witterung lässt Experten zudem Schlimmes erahnen. Die Vorzeichen sind also denkbar ungünstig. "Die Situation ist katastrophal. Wir laufen in das dritte Borkenkäferjahr in Folge. Viele Waldbesitzer kämpfen aktuell gegen den Käfer an. Ich habe hohen Respekt vor der Leistung und dem Willen unserer Waldbesitzer", so Schmidt.

Dieser Kampf sei ein Dienst an unserer Gesellschaft. "Mit dem Holz ist kein Geld verdient - es geht jetzt nur noch darum, ob wir in Zukunft überhaupt noch einen Wald haben werden."

Was ist zu tun?

Der Befall ist Schmidt zufolge anhand des braunen Bohrmehls, das sich am Stammfuß und den Wurzelanläufen der Bäume sowie hinter den Rindenschuppen sammelt, erkennbar. Die Waldbesitzer müssen nun ihre Waldbestände regelmäßig und bei geeigneter Witterung auf Neubefall kontrollieren. "Diesen ersten Befall müssen wir finden und die betroffenen Bäume sofort entnehmen. Tote Bäume müssen wir nicht mehr umschneiden. Die Ursache muss bekämpft werden und nicht das Symptom."

Von der Eiablage bis zum Ausflug der Jungkäfer blieben etwa sechs bis acht Wochen.

Diese erste Brutgeneration abzutöten, sei extrem wichtig. Das entnommene Holz müsse entweder mitsamt der Brut entrindet oder aus dem Wald gebracht werden. Das Verbrennen des Giebel- und Reisigmaterials komme aus Gründen der aktuellen hohen Waldbrandgefahr nicht in Frage.

Explosionsartiger Befall

Ein gleichzeitiger Angriff von einigen hundert Käfern reicht laut Behördenleiter aus, um bei vitalen Fichten die Abwehrkräfte zu überwinden und diese letztendlich abzutöten. Bei Vorschädigungen oder Trockenheit sei die Widerstandskraft des Baumes entsprechend geringer. Eine befallene Altfichte entlasse mindestens 20 000 Käfer, davon seien 50 Prozent Männchen. "Diese 10 000 Männchen sind in der Lage, 20 weitere benachbarte Bäume erfolgreich zu befallen. Daraus können wiederum mehr als 400 000 Käfer ausschwärmen, die weitere 400 Fichten erfolgreich befallen können. Die Weibchen folgen den Männchen nach, um die nächste Generation zu zeugen."

Bei allen Fragen zur Borkenkäferbekämpfung und der späteren Wiederaufforstung hilft Schmidt zufolge das Amt mit seinen Revierleitern. Auch Fördergelder könnten beantragt werden. Details sind auf der Homepage der Behörde zu finden. "Trotz Corona-Pandemie ist eine Bekämpfung des Borkenkäfers möglich und auch weiterhin zwingend erforderlich", erklärt Michael Schmidt. Die üblichen Sicherheitsmaßnahmen müssten dabei natürlich eingehalten werden. "Wir müssen jetzt alles versuchen. Es steht viel auf dem Spiel. Weiterkämpfen und hoffen, dass es regnet und kalt wird - mehr können wir nicht tun", so Schmidt abschließend, und es klingt fast schon etwas resignierend.

Die erwähnte Borkenkäferkarte finden Interessierte im Internet unter https://www.fovgis. bayern.de/borki/.