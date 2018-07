Die Thurnauer Kinder hatten ihren großen Tag

Die Thurnauer Schülerinnen und Schüler und auch die Kindergartenkinder sind gemeinsam mit Erzieherinnen, Lehrerinnen und zahlreichen Ehrengästen durch den Ort gezogen. Angeführt wurde der Umzug traditionell vom Thurnauer Gendarmen, gespielt von Christian Schmeußer. Auch die frisch gebackene Schülerschützenkönigin Amelie Popp durfte ganz vorne im Zug marschieren.Es ist eine wunderbare Tradition, dass sich an diesem Tage Eltern, Verwandte und viele weitere Thurnauer frei nehmen und sich alles um die Kinder dreht. Genau das ist der Sinn von Gregori: Die Kinder stehen im Mittelupnkt, führen Tänze auf, sind geschmückt und dürfen sich später an zahlreichen Spielstationen vergnügen. Umrandet wurden Festzug und Nachmittagsprogramm vom Thurnauer Musikverein.Das besondere Highlight und alte Tradition war der Thurnauer Bogentanz. Die Eltern der Viertklässler haben die Bögen am Vorabend liebevoll mit frischen Blumen verziert. Die Kinder trugen die Bögen durch den Ort und führten damit eine Choreografie auf. Auch Indianertänze, etwas Akrobatik und Hirtenlieder waren zu hören und zu sehen.Auf dem Schützenfestplatz klang das Fest wie immer in entspannter und fröhlicher Atmosphäre aus.