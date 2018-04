Die Oberkrainer besuchen Stadtsteinach

Frage

Aus welchem Land kommen die Oberkrainer?

Kontakt

Regeln

Viele Jugendliche stehen auf Hip Hop, Metal und alles was monoton dröhnt. Manche haben immerhin irgendwie schon einmal davon gehört. Dennoch ist in Regionen Süddeutschlands auch die jüngere Generation diesem Genre zugeneigt.In der Steinachtalhalle in Stadtsteinach gastiert die Hauskapelle Avsenik am Samstag, 21. April, ab 19 Uhr.Kenner der Musik sind eher mittlere und ältere Jahrgänge, meist auch Leute, die in einem Musikverein mitwirken oder gespielt hatten. In ländlichen Gebieten, wo traditionell eher die "Volksmusik" zu Hause ist, nimmt diese Art Musik von Erfinder und Gründer Slavko Avsenik und dessen Bruder Vilko einen beachtlichen Stellenwert ein. Es wundert nicht, dass dieses beliebte Musik-Genre heute weltweit über 1000 Titel umfasst.35 Millionen Tonträger wurden bisher weltweit verkauft. Das populärste Lied ist bestimmt das "Trompeten-Echo", auf slowenisch "Na Golici" (Auf der Golica) genannt. Mehr als 700 verschiedene Ensembles und Musikgruppen weltweit interpretierten das Lied. Die Oberkrainer Besetzung besteht aus Akkordeon Bariton oder Kontrabass (Bass), Gitarre (Rhythmus), Klarinette, Trompete und natürlich aus ein- oder mehrstimmigem Gesang.Viele Slowenen sagen: "Das Trompeten-Echo darf auf keiner Sportveranstaltung fehlen", die Fans tanzen und jubeln mit. Das Trompeten-Echo wurde so zum Wahrzeichen Sloweniens, ein bisschen wie eine Volkshymne.Kaum zu glauben, dass dem Trompeten-Echo schon über 1,3 Millionen Menschen auf YouTube zugehört und geschaut haben. In den 1970er Jahren war es die Erkennungsmelodie der ZDF-Sendung "Lustige Musikanten" und der monatlichen Hörfunksendung "Wettstreit nach Noten" des Deutschlandfunks. Auch für die ORF-Sendung "Musikantenstadl" wurde das Trompeten-Echo das Titellied.Viele Ensembles in Slowenien, Österreich, in der Schweiz und in Süddeutschland pflegen die Musik von Slavko Avsenik weiter und ernten dafür viel Applaus. In erster Linie sind es aber die direkten Nachfolger, Enkel Sašo Avsenik und sein Vater Gregor, die die Tradition zu Hause in Begunje und auf Tourneen in ganz Europa erfolgreich hoch halten. Die von Slavko eigens gegründete "Hauskapelle Avsenik", gilt neben den "Jungen Original Oberkrainern" als die direkte Nachfolgergruppe der legendären "Oberkrainer" der ersten Stunde (1953). Unter der Leitung von Mitbegründer Marjan Legat spielt man hauptsächlich im Gasthaus Avsenik in Begunje, aber man wird oftmals zu Gastspieleneingeladen, wie zum Beispiel am 21. April nach Stadtsteinach.Wir verlosen drei Mal zwei Karten für die Veranstaltung am 21. April in Stadtsteinach. Wer gewinnen will, muss folgende Frage richtig beantworten:Schicken Sie die richtige Antwort bis Mittwoch, 18. April, 12 Uhr, per Post an: Bayerische Rundschau, Redaktion, E.-C.-Baumann-Straße 5, 95326 Kulmbach, per Fax an 09221/949-378 oder per E-Mail an redaktion.kulmbach@infranken.de Bei mehr als drei richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.