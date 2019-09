Die neue Heimat im Bild: Neubürger fotografieren

Als Rawand Darwish (19) vor vier Jahren nach Deutschland kam, war alles für ihn in Europa fremd. Er ist - ohne seine Familie - ganz allein über die Türkei, Griechenland, Mazedonien, Ungarn und Österreich geflohen und landete schließlich in Passau. Seine Eltern und seine Schwester, musste der Junge zurücklassen. Seinen Bruder hat er verloren. Rawand Darwish musste erst Deutsch lernen, er war schüchtern, war in einer Einrichtung untergebracht. Nur einen Wunsch hatte er: eine Kamera. Die bekam er nach einem Aufruf bei "Kulmbach ist bunt" samt Aufsteckblitz - und fortan konnte Rawand seine neue europäische Heimat auf Fotos festhalten.

Inzwischen hat Rawand Darwish in seiner neuen Heimat Fuß gefasst. Er hat in der Max-Hundt-Schule und im beruflichen Schulzentrum Deutsch gelernt. Er hat eine Ausbildung begonnen. Seine Eltern hat er über das Familiennachzugsprogramm ebenfalls nach Deutschland geholt. Und Freunde hat Rawand auch gefunden.

Kevin A. Da Maren ist einer der besten Freunde, die Rawand Darwish hat. Kevin A. Marein ist 25 Jahre alt, stammt aus Argentinien. "Ich war zum Schüleraustausch in Deutschland. Das hat mir sehr gefallen, ich habe dann beschlossen nach dem Schulabschluss, den ich in Argentinien gemacht habe, wieder zu kommen", erzählt Kevin A. Da Maren selbst.

Kevin A. Da Maren lebt seit drei Jahren in Deutschland. Sein großer Traum ist es, fliegen zu lernen und Pilot zu werden. "Aber das dauert noch. Es ist nicht so einfach", sagt er und gibt offen zu, dass er momentan aus finanziellen Gründen wieder ein bisschen Pause machen muss. Kevin A. Da Maren ist seit zwei Jahren in einer Logistik- und Versandfirma beschäftigt. Doch in seiner Freizeit ist er gerne am Flugplatz in Kulmbach.

Als gemeinsames Hobby eint die beiden jungen Männer das Fotografieren. "Wir sind miteinander durch Europa getourt und haben Fotos gemacht", erzählen beide bei ihrer Ausstellung in der Akademie für neue Medien in Kulmbach. Rawand Darwish und Kevin A. Da Maren haben Frankreich und Italien besucht und haben beeindruckende Urlaubsimpressionen mitgebracht. Im Rahmen der interkulturellen Woche zeigen die beiden Neubürger ihre persönlichen Impressionen aus Europa: Schnappschüsse, Urlaubsmotive, legendäre Bauwerke, aber auch Kultur und Festivitäten.

Kevin A. Da Maren liebte das Bierfest, als es auf dem Festplatz vor den Toren der Stadt stattgefunden hat. Er hat sich auf den Boden gelegt, hat das Zelt samt der Hackschnitzel, die vor dem Stadel aufgeschüttet waren, fotografiert. "Das ist mein Lieblingsmotiv", sagt Da Maren.

Rawand Darwish hat mehrere Lieblingsbilder: Er hat seine Canon-Kamera, die ihm den Einstieg ins Fotografieren ermöglicht hat, auf eine Brücke in Venedig gelegt und diese Impression dann festgehalten. "Aber mein Lieblingsbild ist das mit dem Schwan", lacht der junge Syrer. Er liebt Schnappschüsse.

Zur Vernissage im Rahmen der interkulturellen Woche ist Kevin A. Da Marens Oma aus Argentinien gekommen. Und Rawand Darwishs Eltern zeigten sich ebenfalls sehr stolz.

Thomas Nagel von der Akademie für neue Medien betonte, dass die interkulturelle Woche schon zum 25. Mal durchgeführt werde und dass sie auch in diesem Jahr ein Zeichen gegen Hass, Angst und rechtes Gedankengut setzen wolle. Sowohl der junge Syrer als auch der junge Argentinier haben in Kulmbach eine neue Heimat gefunden: Beide sind Europäer von ganzem Herzen.

Arne Poperl warb bei der Ausstellung für einen Unterstützungskreis, der sich gebildet hat, um zwei abgeschobene junge Migranten aus Afghanistan zurück nach Deutschland zu holen.

Die Fotoausstellung ist bis zum 9. November täglich von 9 Uhr bis 17 Uhr in der Akademie für neue Medien zu sehen.