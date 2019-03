Die Melkendorfer Störche sind da

Sie sind alljährlich verlässliche Frühlingsboten: In Melkendorf sind die Störche wieder eingetroffen. Vor einigen Tagen sind sie aus ihrem Winterquartier zurückgekehrt und haben ihren Horst auf dem Schornstein bei der ehemaligen Fassfabrik Brückner bezogen. Morgens und abends sind sie dort gut zu beobachten. Tagsüber gehen die stattlichen Vögel in den Wiesen rund um Melkendorf auf Futtersuche. Von ihrem Horst aus haben die Störche in diesem Jahr eine ganz neue Aussicht - aber der Verkehr, der auf der vor wenigen Monaten freigegebenen Ortsumgehung scheint sie wenig zu beeindrucken.