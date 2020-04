Das Telefon der Schneiderei Högen steht nicht mehr still. Die Kunden kommen quasi im Sekundentakt in den Laden in der Webergasse und fragen nach Schutzmasken. Es hat sich herumgesprochen in Kulmbach, wo es Mundschutz zu kaufen gibt. Doch Inhaberin Tanja Schneider musste am Dienstag alle vertrösten....