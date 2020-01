Die Kulmbacher OB-Kandidaten im Interview

Neben einer Reihe von Veranstaltungen der Bayerischen Rundschau in den Gemeinden im Landkreis Kulmbach gibt es in der Kreisstadt ein weiteres Format - und zwar mit den OB-Kandidaten.

Anknüpfend an die erfolgreiche Reihe "mgo erklärt", in deren Rahmen einmal pro Monat in unserer Kantine medizinische Fachvorträge stattfinden, laden wir diesmal maximal 100 Zuhörer dazu ein, Interviews mit den Kulmbacher Bewerbern um das Amt des Oberbürgermeisters mitzuverfolgen.

Diese Veranstaltungen organisieren wir gemeinsam mit den Kollegen von Radio Plassenburg. Die Veranstaltung wird zugleich live im Radio übertragen. Die Redaktionsleiter von Radio Plassenburg, Markus Weber, und der Bayerischen Rundschau, Alexander Müller, werden die Fragen stellen.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 17.45 Uhr - Einlass ist um 17.30 Uhr. Eine Anmeldung für Zuhörer ist vorab zwingend nötig. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 09221/949-299 (Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr), per Mail an die Adresse redaktion.kulmbach@infranken.de sowie per Fax an die Nummer 09221/949-378.

Um 18 Uhr startet die Live-Sendung, die eine Stunde dauert. Folgende Termine stehen hier fest: 3.Februar, 17.45 Uhr: Interview mit der OB-Kandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, Dagmar Keis-Lechner (Anmeldeschluss: 29. Januar)

6.Februar, 17.45 Uhr: Interview mit dem OB-Kandidaten der AfD, Hagen Hartmann (Anmeldeschluss: 3. Februar)

10.Februar, 17.45 Uhr: Interview mit dem OB-Kandidaten der SPD, Ingo Lehmann (Anmeldeschluss: 6. Februar)

14. Februar, 17.45 Uhr: Interview mit dem OB-Kandidaten der CSU, Henry Schramm (Anmeldeschluss: 11. Februar)

Die Kandidatin und die drei Kandidaten werden dann am Montag, 17. Februar, ab 19 Uhr im Gasthaus Geuther in Kulmbach gemeinsam auf der Bühne stehen und mit den beiden Moderatoren Alexander Müller und Markus Weber sowie miteinander über die Stadtpolitik der kommenden sechs Jahre diskutieren.

Gerne können Sie vorab für alle Veranstaltungen Fragen an die einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten formulieren und an uns senden - per Mail an die Adresse redaktion.kulmbach @infranken.de, per Fax an 09221/949-378 oder per Post an Bayerische Rundschau, E.-C.-Baumann-Straße 5, 95326 Kulmbach.