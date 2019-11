Die Gründung war einst holprig

Die Kreisvorsitzende der SPD, Inge Aures, heftete an die Fahne des SPD-Ortsvereins ein Fahnenband an: Bürgermeister Roland Wolfrum, der erste SPD-Bügermeister in Stadtsteinach seit Bestehen der Partei, und die erste weibliche SPD-Stadträtin Karin Witzgall freuten sich.Sonny Adam

+3 Bilder