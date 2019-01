Die Grande Dame des Wirsberger Posthotels feiert ihren 104. Geburtstag

Die Jubilarin erfreut sich einer bewundernswerten Fitness - gepaart mit einem gesunden Selbstbewusstsein und der ihr eigenen Schlagfertigkeit. Bürgermeister Hermann Anselstetter zählte zu den ersten offiziellen Gratulanten: "Liebe Herta, du bist die beste Botschafterin für ein positiv gestimmtes Seniorenleben! Ob Schicksalsschläge oder Oberschenkelhalsbruch, ob Kriegszeiten oder Hotelbrand, dein Leben blieb stets im Gleichgewicht." Anselstetter weiter: "Über deine menschliche und gastfreundliche Herzlichkeit hinaus prägen mutige Highlights dein erfülltes Leben." Das Gemeindeoberhaupt erwähnte in diesem Zusammenhang unter anderem ihre Ultraleichtflüge, die Fallschirmsprünge mit Eberhard Gienger, einen Studiobesuch bei "Germany's next Topmodel" und ihre täglichen Touren mit und ohne Rollator.

"Am 27. Januar 1915, früh um 3.30 Uhr, auf Zimmer 2 der einstigen Post- und Einkehrstation ‚Werner' geboren, bist du deinem elterlichen Gastronomiebetrieb treu geblieben und zur Chefin unseres renommierten Posthotels aufgestiegen." 150 Jahre Posthotel und 104 Jahre Herta Herrmann - das sei eine gastronomische Symbiose mit Seltenheitswert. Sie genieße hohes Ansehen in der ganzen Gemeinde und sei ein großes Vorbild für alle Senioren. Anselstetter überreichte das Glückwunschschreiben von Ministerpräsident Markus Söder und als Geschenk einen Bildband des Astronauten Ulrich Walter mit persönlicher Widmung quasi als Vorgeschmack auf einen Weltraumflug. Denn die Jubilarin habe einmal gesagt: "Wenn ich in 100 Jahren mal wiederkomme, dann wünsche ich mir, dass die Wissenschaft so weit ist, dass ich zum Mond fliegen kann. Oder noch besser zum Mars, weil es da Wasser gibt!"

Landrat Klaus Peter Söllner ("Sie sind ein Phänomen!") gratulierte für den Landkreis, Pfarrer Peter Brünnhäuser für die Evangelische Kirchengemeinde Wirsberg und Gebietsdirektor Ronny Metzner für die Sparkasse. Mit Uwe Pechmann, der im Hotel Post einst seine Ausbildung gemacht hat, gratulierte ein alter Freund des Hauses. Er verwies auf zwei Sätze, die er von der Jubilarin für sein Leben gelernt habe: "Dass man demütig und dankbar sein und sich nicht so wichtig nehmen soll."

Der Tagesablauf einer 104-Jährigen

Gegen 9 Uhr steht Herta Herrmann auf. Dann macht sich zurecht und geht ins Bistro, um ihr Frühstück einzunehmen (ihre Hauptmahlzeit). Sohn Werner Herrmann: "Das lässt sie sich wirklich sehr lange schmecken, bis 10 oder 11 Uhr." Je nach Wetterlage macht sie danach ihren Vormittagslauf mit dem Rollator. Gegen 11.30 Uhr isst sie ein Häppchen vom Personalessen - meistens im Stehen. Danach wird die Tageszeitung gelesen und anschließend ein kleines Nachmittagsschläfchen gehalten, bevor sie noch einmal eine "Runde" durch den Kurort dreht. Zum Kaffee lässt sie sich in der Regel einen trockenen Kuchen schmecken, der mit Cognac oder Rum etwas "aufgefrischt" wird, und dann begibt sich Herta Herrmann noch einmal zur Ruhe. Gegen 18 Uhr erscheint sie zum Personalessen und nascht ein bisschen. Nach den Abendnachrichten geht sie gegen 20 oder 21 Uhr an die Bar, wo sie sich mit den Gästen unterhält. Zwischen 23 und 1 Uhr geht Herta Herrmann dann ins Bett.