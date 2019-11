Eltern sollen jetzt sofort und unbürokratisch entlastet werden - so versprachen Politiker in den zurückliegenden Monaten und führten einen Kindergartenzuschuss in Höhe von 100 Euro ein. "Eltern werden früher entlastet - das ist es wert", ließ sich Hubert Aiwanger von den Freien Wählern feiern.Doc...