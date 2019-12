Die FDP möchte in den Gemeinderat Kasendorf

Jetzt möchte es der Kreisvorsitzende Michael Otte noch einmal wissen und präsentierte in Kasendorf die Gemeinderatsliste.

Krawall will die FDP nicht machen, aber für frischen Wind möchte die FDP in Kasendorf schon sorgen. Das erklärte der Kreisvorsitzende und Spitzenkandidat der Liste, Michael Otte aus Krumme Fohre, bei der Nominierungsversammlung im Gasthaus Friedrich. Als Themen möchte sich die FDP in Kasendorf eine Verbesserung der Infrastruktur auf die Fahnen schreiben: die Apotheke soll erhalten bleiben, die Nahversorgung solle verbessert werden. Auch in Sachen öffentlicher Nahverkehr gebe es noch einiges zu tun, erklärte Otte. "Wir müssen unsere Unternehmen pflegen. Es ist nicht alles schick in Kasendorf, wir müssen junge Leute anziehen", so Otte.

Bei der Nominierungsversammlung präsentierte die FDP eine Liste, bestehend aus elf Personen. Auf einen eigenen Bürgermeisterkandidaten allerdings verzichtet die FDP. Listenanführer ist der 50-jährige Michael Otte, der bei der vergangenen Kommunalwahl den Einzug in den Gemeinderat nur um eine Stimme verpasst hatte.

"Es ist mehr als überfällig, dass wir im Kasendorfer Gemeinderat vertreten sind", sagte der stellvertretende Kreisvorsitzende Thomas Nagel bei der Nominierungsversammlung. Und insgeheim wünschte sich Nagel vielleicht sogar zwei Mandate für die FDP in Kasendorf.

In einer Verbundwahl stimmten die FDP-Anhänger und die parteilosen Sympathisanten über die Liste ab. Sie ist bunt gemischt. Platz zwei belegt Rechtsanwalt Rüdiger Gust (56) aus Kasendorf, gefolgt von Thomas Jendersie. Auf Platz vier rangiert eine Kasendorfer Neubürgerin, Andrea Auring (51), Lehrerin, die erst seit acht Wochen in Kasendorf lebt. "Wenn man nach Kasendorf kommt, dann fällt sofort auf, dass alles grau ist", sagt sie und möchte dies ändern.

Die ersten vier Plätze der FDP-Liste werden doppelt geführt, alle weiteren Kandidaten werden einfach aufgeführt. Als Wahlbeauftragten bestimmte die Versammlung Rüdiger Gust, als stellvertretenden Wahlbeauftragten Michael Otte. Bislang war die FDP noch nie im Kasendorfer Gemeinderat vertreten. Auch in Mainleus und in Thurnau möchte die FDP mit einer eigenen Liste antreten.

Die Liste Michael Otte

Rüdiger Gust

Thomas Jendersie, parteilos

Andrea Auring

Kevin Kolb

Michael Spitzlei, parteilos

Fabian Auring

Heidi Otte

Heidi Jendersie, parteilos

Jürgen Weber

Willibald Bahlso