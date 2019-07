Die Blaich feiert bunt

Kunterbunt feierten die Blaicher ihr traditionelles Wiesenfest am Dienstagnachmittag bei bestem Wetter. Nach dem farbenfrohen Umzug durch die Straßen der Blaich, die von den Anwohnern wieder festlich geschmückt worden waren, zogen die Kinder und Festbesucher in den Mönchshofgarten ein. Die fünf Klassen der Wilhelm-Meußdoerffer-Schule hatten mit ihren Lehrerinnen ein abwechslungsreiches Programm eingeübt, das sie auf der Bühne präsentierten.

Von den Regenbogenfarben sangen die Flexklassen 1/2 mit Bärbel Hack an der Gitarre. "Dreh dich um, dann kannst du über den Tellerrand sehen", hieß es in dem Lied, das die Lehrerin umgetextet hatte. "Hast du Angst, dass man deine Sprache nicht versteht? Du wirst sehen, dass man voneinander lernen kann, miteinander spielen kann, ganz unbeschwert." Was die Kinder auf der Bühne sangen, trugen sie auch während des Umzugs und auf dem Festgelände zur Schau. Hand in Hand, egal wie man aussieht, woher man kommt, was man gerne mag, was man kann oder nicht. Die Schüler machten vor, wie ein harmonisches Miteinander funktionieren kann.

Schulleiterin Gisela Gebert-Hartenstein bedankte sich bei den Kindern und den Lehrkräften, "ihr habt viel und intensiv mit den Kindern gearbeitet", sagte sie. Erstmalig hatte sich auch der Schulhort am Umzug und mit einem Programmbeitrag beteiligt. Bürgermeister Ralf Hartnack befestigte das Wiesenfestband, das Lena Schumann aus der 4. Klasse in diesem Jahr während des Umzugs tragen durfte, am Stab und lobte alle Mitwirkenden. "Der Umzug hat mir viel Freude gemacht, ich bedanke mich beim Musikverein Burghaig für die musikalische Begleitung und beim Museumsteam hier im Kulmbacher Mönchshof, ihr habt gute Arbeit geleistet."

Der Vorsitzende des Blaicher Wiesenfestausschusses, Hans Werther, stimmte anschließend das Kulmbachlied an, bei dem alle Anwesenden kräftig mitsangen. Nach dem offiziellen Teil und den Vorführungen durften sich die Vorschul- und Schulkinder dann auf der vom Elternbeirat organisierten Spielstraße kräftig austoben.