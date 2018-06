Die Band mit dem besonderen Sound

Die Welt in Franken - so klingt es, wenn die "Landmusigg" in Putzenstein spielt. In der Kulturscheune des Thurnauer Ortsteils gab das Ensemble rund um Siggi Michl am Freitagabend ein wunderbares, stimmungsvolles und typisch landmusiggalisches Konzert.



Gespielt wurden alte Klassiker wie "Des glaana Glück", mit dem das Ensemble auch häufiger in den Radiosendern Bayern 2 und Bayern 3 zu hören ist.



Doch auch neuere Titel standen auf dem Programm der fünfköpfigen Band. Der typische Sound zwischen jiddischen, volkstümlichen und südamerikanischen Musiktraditionen, gepaart mit dem fränkischen Dialekt, ist eine wunderbare Mischung, die zu Recht viele Fans anspricht.



Kurzweilig und immer wieder lustig geht es zum Beispiel beim Titel "Hamma scho im Mund g'habt" zu. Der Text befasst sich mit Süßigkeiten, die man einfach nicht mehr hergeben mag. Auch die wunderbare Interpretation von "Wu is denn des Gerchla" - einem der fränkischen Klassiker, ist zum Lachen und Mitfreuen, ein herrliches und lebensnahes Arrangement, das Siggi Michl selbst geschrieben hat.



Wie übrigens fast alle anderen "Landmusigg"-Titel auch. Einige sind inspiriert von Stücken aus der ganzen Welt, doch alles hat am Ende den ganz besonderen Landmusigg-Sound, der überschäumende Lebensfreude mit fränkischem Understatement kombiniert.



Siggi Michl und seine Mitstreiter lieferten einmal mehr einen Konzertabend, bei dem deutlich wurde, wie gut die Musikerinnen und Musiker nach zehn Jahren aufeinander eingespielt sind - es gab in dieser Zeit auch kaum Veränderungen in der Besetzung. Gleichzeitig ist die immer noch präsente Freude und Leichtigkeit aus den Anfängen dieser Formation zu hören. Ein tolles Konzert von Siggi Michl (Komposition, Gitarre, Gesang), Hannah Förster (Geige, Gesang), Judith Förster (Klarinette, Flöte, Gesang), Georg Hofmann (Bass), Marlene Ebertshäuser (Akkordeon) und Harry Tröger (Schlagzeug).



Das nächste Konzert am Putzenstein findet am 29. Juni mit der Band "Inswingtief" statt.