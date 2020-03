Die Andacht kommt per Internet

Sonntag, 9.30 Uhr. Normalerweise gehen Gläubige um diese Zeit in die Kirchen in Kulmbach oder in den umliegenden Gemeinden. Doch weitreichende Ausgehbeschränkungen sorgen dafür, dass ein Miteinander nicht möglich ist, die Ansteckungsgefahr mit dem Covid-19-Virus wäre zu groß. "Wir haben sogar das Weihwasser aus den Kirchen entfernt - zur Sicherheit", erklärt Pfarrer Hans Roppelt.

"Wenn wir Messe feiern, sperren wir ab, damit sich keine ,zufälligen‘ Gäste einfinden", erklärt der Kulmbacher Pfarrer. Der Pfarrer trifft sich - unter Wahrung der Sicherheitsbestimmungen - mit seinem Team nicht in der Kirche, sondern in der Unterkirche, die unter dem eigentlichen Gotteshaus liegt.

Kirchenbänke bleiben leer

Hier gibt es ebenfalls einen Altar, eine kleine Orgel. Aber nur wenige Sitzplätze. Und die sind alle leer. Ausnahmslos. Keiner hat Zutritt. Auch dann nicht, wenn er das gerne möchte.

Der fünfte Fastensonntag ist der Misereor-Sonntag. Pfarrer Roppelt erzählt die Geschichte von der Erweckung des Lazarus.

Pater Thomas Muttam zieht die Parallele zur Jetzt-Zeit. Jesus weint und leidet mit den Menschen, tröstet er alle, die unter Einsamkeit, unter Ausgehbeschränkungen, unter der Ungewissheit leiden.

Thomas Seidel von der Kirchenverwaltung streamt die Messe live und überträgt sie auf Facebook als sogenannte Watch-Party. Schon nach wenigen Minuten finden sich die ersten Gläubigen virtuell ein und schicken Likes. Die positiven Rückmeldungen wachsen innerhalb von Sekunden. Bis zu 26 Katholiken schauen zu, trotz der in der Nacht erfolgten Zeitumstellung. An der Orgel sorgt Wolfgang Trottmann für musikalische Untermalung.

Mal kommt ein Zuschauer hinzu, mal tritt einer aus. Und diejenigen, die es um diese Zeit nicht schaffen, live online zu sein, klicken sich einfach später auf dem kircheneigenen YouTube-Channel hinzu. Bei Kaffee und Sonntagsfrühstück entsteht so ein völlig neues Kirchenerlebnis. Einige Zuschauer schicken Komplimente, Anregungen: Vielleicht könnte es ein ökumenisches Osterläuten geben?

"Wir feiern an jedem Werktag um 9.30 Uhr die Heilige Messe", sagt Pfarrer Hans Roppelt. "Die Gemeindeglieder sollen die Gewissheit haben, dass wir alle im Gebet miteinander verbunden sind. Das ist jetzt wichtig", erläutert Pater Thomas Muttam.

"Wir beten und feiern die Heilige Messe. Ich fühle mich ein bisschen wie Don Camillo, als er bis zu den Knien im Hochwasser stand. Aber wir beten und alle haben die Gewissheit, dass wir verbunden sind", ergänzt Kaplan Florian Sassik.

Gestreamt wird aber nur einmal pro Woche (St. Hedwig Kulmbach - immer sonntags. "Wir haben improvisiert. Wir haben jetzt einen eigenen YouTube-Kanal", erklärt Roppelt und ist ein bisschen stolz. Denn obwohl die Technik nicht optimal war, konnte die YouTube-Version, die Thomas Seidel von der Kirchenverwaltung erstellt hat, schon mehr als 140 Aufrufe verzeichnen. Viele haben den Stream zudem als Watch-Party auf der Homepage live mitverfolgt (www.katholisch-in-kulmbach.de)."Wir werden noch besser werden", so Roppelt. Schon bei der zweiten Liveübertragung wurde neue Kamera- und Tontechnik eingesetzt.

Der persönliche Kontakt zu den Gläubigen geht durch die Krise nicht verloren. Denn Gespräche, Beichten, Krankenbesuche sind weiterhin möglich. "Wenn wir Kranke salben, tun wir das mit Wattestäbchen. Natürlich beachten wir die Sicherheitsempfehlungen - das ist klar und logisch", sagt Roppelt.

Und auch die Osterbräuche sind nicht in Gefahr. Palmzweige werden trotz Corona-Krise in den katholischen Kirchen gesegnet. Sie sollen am Freitag in der Pfarrkirche St. Hedwig abgelegt werden (gerne auch mit Namen versehen). Sie können am Palmsonntag ab 11 Uhr dort abgeholt werden.

Ostern - einmal anders

Ostern steht das Osterlicht im Mittelpunkt: Aus diesem Grund werden am Ostersonntag - ganz traditionell - die Osterkerzen der katholischen Kirchen von Kulmbach, Motschenbach, Thurnau, Neudrossenfeld und Mainleus entzündet. Sie brennen am Ostersonntag in den Kirchen. Und an diesen Osterkerzen können Gläubige dann mitgebrachte Kerzen individuell anzünden und mit nach Hause nehmen. Die Kirchen sind an den Ostertagen von 12 bis 18 Uhr geöffnet, so dass eine individuelle Abholung stattfinden kann und dass keine Begegnung mit vielen Menschen erfolgen muss.

"Ich weiß, dass es nach der Krise wieder eine normale Zeit geben wird", sagt Kaplan Florian Sassik und betont, dass er die Zeit nutzt, um innere Einkehr zu halten - so wie es in der Fastenzeit üblich ist. "Ich nutze die Ausgangsbeschränkungen, um Liegengebliebenes aufzuarbeiten. Ich schreibe Morgenandachten, viele Telefonate sind zu führen", sagt Hans Roppelt.

Viele Gläubige hören jetzt die Kirchenglocken wieder bewusster und besinnen sich auf die christlichen Werte in einer schwierigen Zeit, hat das hauptamtliche Team erfahren.

Beichtgelegenheit ist weiter vorhanden. Unter Beachtung der Auflagen können Gläubige jeden Freitag um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Hedwig und jeden Samstag um 17 Uhr in der Pfarrkirche "Unsere Liebe Frau" beichten. Weitere Beichtgelegenheit: Karfreitag um 9 Uhr.