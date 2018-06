Deutsch-amerikanische Freundschaft hält seit 30 Jahren

"Marion war besonders nett"



Deutsche und Amerikaner haben sich schon einmal besser verstanden. Zumindest auf politischer Ebene. Doch ein positives Beispiel für gelebte Freundschaft existiert in Neuenmarkt . Marion Jahreis-Wanierke war vor 30 Jahren, im August 1988, mit einem Parlamentarischen Patenschaftsprogramm in Amerika. "Mein Pate war damals Günter Verheugen", erinnert sich die Neuenmarkterin noch genau. Bis heute hat Marion Jahreis-Wanierke ihr Jahr in Amerika nicht vergessen."Ich hatte zwei verschiedene Gastfamilien. Zur Familie Bradley habe ich bis heute Kontakt", erzählt sie. Alle fünf Jahre kommen Steven Bradley und seine Frau Sandra nach Europa. Und immer planen die beiden so, dass sie sich mit dem ehemaligen Gastkind treffen können.Jetzt feierte Steven Bradley sogar seinen 80. Geburtstag in Neuenmarkt. Marion Jahreis-Wanierke hat dazu eine Mega-Torte mit Marzipanbild anfertigen lassen, und die ganze Familie feierte mit."Die Tochter der Bradleys ist genauso alt wie ich. Ich habe sie seit damals nicht mehr gesehen, dieses Jahr schon", freut sich Marion Jahreis-Wanierke. Aktuell weilt die Gastschwester am Bodensee . Die Neuenmarkterin unternahm einen Spontantrip, um sie zu besuchen. "Ich hatte sie wirklich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen, denn sie lebt inzwischen in New York"."Der Aufenthalt in Amerika ist für mich bis heute unvergessen. Vor drei Jahren habe ich mit meiner ganzen Familie Amerika besucht, natürlich waren wir auch in Santa Fe bei meinen Gasteltern", erzählt Marion Jahreis-Wanierke.Auch ihr Mann und die Kinder verstehen sich prächtig mit der ehemaligen Gastfamilie."Marion war besonders nett, es gab nie Probleme", erinnert sich Gastpapa Steven Bradley noch an damals zurück. "Die Freundschaft hat gehalten, weil die Familie Bradley so weltoffen und freundlich ist", schwärmt Marion Jahreis-Wanierke.Sandra Bradley führt auch heute noch, obwohl sie längst im Rentenalter ist, Touristen zu den Indianerreservaten. Und Steven Bradley hat eine Beratungsfirma für "umweltfreundliche Gebäude". Erneuerbare Energien, Umweltschutz und Elektromobilität interessieren ihn auch mit 80 Jahren noch brennend. " Nachhaltigkeit ist das Thema der Zukunft", sagt Steven Bradley selbst. Dass er mit einer kleinen Geburtstagsfeier in Deutschland überrascht wurde, freute den ehemaligen Gastvater natürlich besonders.Auch wenn die Amerikaner viel zu kurz in Neuenmarkt bleiben konnten, versprachen sie doch wiederzukommen. Denn alle fünf Jahre möchten sie eine Stippvisite in Europa machen - so bleibt die Freundschaft in Zukunft lebendig, haben sich die Bradleys vorgenommen. Und die Familie aus Neuenmarkt freut sich jedes Mal über ein Wiedersehen.