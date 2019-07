Dereschkewitz ist wieder bei Glen Dimplex

Das kommt doch für viele überraschend: Clemens Dereschkewitz, der im März als Vorsitzender der Geschäftsführung bei der ait-deutschland GmbH in Kasendorf ausgeschieden ist, ist jetzt neuer Geschäftsführer beim ait-Konkurrenten Glen Dimplex Thermal Solutions in Kulmbach. Dereschkewitz kehrt damit an alte Wirkungsstätte zurück, war er bei Glen Dimplex bis Dezember 2010 doch schon einmal Geschäftsführer.

"Erfahrener Manager"

"Mit Clemens Dereschkewitz konnten wir einen erfahrenen und äußerst kompetenten Manager für die Spitze unseres Unternehmens zurückgewinnen, der die strategischen Weichenstellungen der letzten Jahre erfolgreich ausbauen wird", betont Fergal Naughton, CEO der irischen Glen Dimplex Gruppe.

Dereschkewitz, der seit 2017 Mitglied im Vorstand des Bundesverbands Wärmepumpe ist, löst den bisherigen Geschäftsführer, Jochen Engelke ab, der das Unternehmen nach fast sechs Jahren zum 1. Juli verlassen hat, "um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen", wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung betont.

Engelke habe seit September die Aufgabe gehabt, Glen Dimplex Deutschland neu auszurichten und für die künftigen Marktanforderungen zu positionieren. In den vergangenen Jahren habe sich das Unternehmen von einer Landesgesellschaft der Glen Dimplex Gruppe zu einer "weltweit operierenden Division" mit dem Fokus auf Wärmepumpen und industrielle Kühllösungen mit Standorten in USA, China und Europa entwickelt.

"Die Glen Dimplex Gruppe dankt Jochen Engelke für seinen außerordentlichen Einsatz im Rahmen der Neuausrichtung von Glen Dimplex Deutschland", so Fergal Naughton.

Engelkens Nachfolger Clemens Dereschkewitz war im März diesen Jahres auch für Insider völlig überraschend bei ait Deutschland ausgeschieden. Die Leitung des Kasendorfer Unternehmens hat der dortige Finanzchef Marco Roßmerkel übernommen.hn