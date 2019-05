Der neue Spielplatz in der Blaich wird am Samstag eingeweiht

Das Gras ist angewachsen, die Schaukeln stehen, die Tischtennisplatte ist aufgestellt und der nagelneue Bolzplatz wartet schon auf die ersten Torjäger. Der neue Spielplatz in der Blaich ist bereit für die ersten Kulmbacher Kinder, die sich dort nach Lust und Laune austoben können.

Mit einem Spielplatzfest am kommenden Samstag, 1. Juni, von 10.30 bis 14 Uhr will die Stadt Kulmbach das feiern und lädt alle Kulmbacher Kinder mit deren Eltern zum "Anspielen" zum Spielplatz ein.

Neben den zahlreichen Attraktionen des Spielplatzes wird es weitere Aktionen wie unter anderem eine Buttonmaschine geben. "Die Kinder in der Blaich haben ja im letzten Jahr auf ihren Spielplatz verzichten müssen. Umso schöner ist es, dass wir jetzt einen nagelneuen Spielplatz mit Bolzplatz und tollen Spielgeräten haben. Mit der neuen Flutmulde ist dort ein wunderbares Naherholungsgebiet entstanden, das jetzt mit dem Spielbereich abgerundet wird", so Oberbürgermeister Henry Schramm.

Insgesamt investiert die Stadt Kulmbach in diesem Jahr rund 280 000 Euro in ihre Spielplätze. Neben den beiden neuen Anlagen in der Blaich und Forstlahm bekommen auch viele bestehende Plätze neue Attraktionen.

Der neue Spielplatz in der Blaich befindet sich vom Pörbitscher Weg kommend Richtung Flutmulde im unmittelbaren Bereich zum Fahrradweg am Damm/Schöpfwerk.

Diese Attraktionen gibt es auf dem neuen Blaicher Spielplatz: Bolzplatz, Klettergerüst mit Rutsche, Kombi-Schaukel, Trampolin, Karussell, Viererwippe, Wipptiere, Sandkasten, Tischtennis, Picknicktische.