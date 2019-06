Der Motschenbacher Florian Will wird zum Priester geweiht

Motschenbach bereitet sich auf ein Ereignis vor, das in die Ortsgeschichte eingehen wird: Am Wochenende wird Florian Will (26) im Bamberger Dom zum katholischen Priester geweiht. Will ist ein echter Motschenbacher und wird auch in seiner Heimatgemeinde gebührend gefeiert.

Florian Will stammt aus einem kleinen Bauernhaus, nur einen Steinwurf von der ehrwürdigen Motschenbacher Kirche entfernt. "So weit ich das weiß, gab es vor mir noch nie einen Pfarrer, der aus Motschenbach kam. Aber einen Ordensbruder gibt es schon", sagt Florian Will und lacht.

Die letzten Tage vor der Weihe verbringt Will in Ruhe und Abgeschiedenheit. Er möchte sich in aller Stille auf seinen neuen Lebensabschnitt vorbereiten. "Ich mache Schweigeexerzitien. Es tut auch mal gut, nichts zu sagen oder nichts sagen zu müssen", sagt Will. Auch sein Handy, das natürlich ansonsten zu seinem Leben dazugehört, wird er eine Woche lang ausschalten.

"Ansonsten mag ich das Handy und all die Spielereien aber schon. Ich muss ja auch mit Ministranten kommunizieren und mit Freunden Kontakt halten", verrät der angehende Pfarrer. An seinem Handgelenk prangt eine Applewatch - und Florian Will hat Spaß daran. Überhaupt gefällt ihm Technik. Er fotografiert gern, hat eine Fotoapparatesammlung.

"Ich freue mich schon auf meinen großen Tag, aber ich bin auch aufgeregt. Denn irgendwie sind 60 Helfer auf den Beinen - es ist ja in Motschenbach das Kerwawochenende", so Will. Für die große Feier zur Ernennung des Pfarrers gibt es in Motschenbach ein Festzelt. Eine Messe wird gefeiert, es gibt Mittagessen, Kaffee und Kuchen. Unzählige freiwillige Helferinnen haben mitgeholfen, dass die Weihe und die Feier zu einem Jahrhundertereignis für Motschenbach werden.

Bange vor dem großen Schritt ist Florian Will nicht. Auch nicht vor dem Zölibat. "Die Weihe ist für mich eine bewusste Entscheidung. Es ist wie eine Ehe. Wenn man eine Frau heiratet, dann entscheidet man sich ja auch gegen alle anderen - so ist das auch bei mir. Und man muss sich sicher immer wieder im Leben neu bewusst machen, wofür man brennt. Aber das ist mir bewusst", sagt Florian Will offen.

Schon jetzt hat er sich vorgenommen, dass er den Kontakt zu seinem Freundeskreis halten möchte. "Ich möchte und kann auch nicht alles aufgeben. Ich möchte mich auch in Zukunft mal mit Freunden auf ein Bierchen treffen, ganz normal mit den Menschen reden. Ich finde immer, man darf sich nicht abkapseln und nicht komisch werden", hat sich Florian Will vorgenommen.

Zeit seines Lebens war Theologie für Florian Will ein Thema. "Als ich 17 war, ist meine Mutter an Krebs gestorben. Ich war schon damals kirchlich engagiert und ich habe erleben dürfen, wie viel Kraft einem der Glaube schenken kann", erklärt Will. "Ich glaube, dass die Sehnsucht nach Halt und nach etwas, das die Menschen trägt, auch heute noch da ist."

Sogar für diejenigen, die der Kirche nicht mehr so verbunden sind wie früher, hat der angehende Pfarrer Verständnis. "Was will man jemanden, der glücklich und zufrieden ist und der alles hat, als Kirche anbieten - das ist nicht so einfach. Aber wir bieten schon Antworten, auch auf die Fragen von heute", betonte der angehende Seelsorger.

Florian Will war am Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium. Er hat 2011 Abitur gemacht, war dann im Theologievorkurs in Bamberg. "Dieser gerade Weg war für mich klar, aber trotzdem bin ich danach erst aus dem Priesterseminar ausgetreten", erzählt Florian Will: "Damals war die Klarheit einfach noch nicht da."

Inzwischen ist Florian Will felsenfest von der Richtigkeit seiner Entscheidung überzeugt. "Ich habe gemerkt, das Thema lässt mich nicht los und 2014 bin ich dann wieder ins Priesterseminar nach Würzburg." Vor zwei Jahren hat Will sein Theologiestudium beendet, seitdem ist er in Nürnberg in einer Pfarrei tätig.

Letztes Jahr wurde er zum Diakon geweiht, jetzt folgt der nächste Schritt.

Im Herzen ist Florian Will ein echter Motschenbacher geblieben. Wenn er nach Hause kommt, herzt er seinen Rauhhaardackel Basti und er schaut bei den anderen Tieren vorbei. Früher hat er selbst Tauben gezüchtet.

"Wenn ich mal irgendwo sesshaft bin, schaffe ich mir vielleicht auch mal eine Katze oder Tauben an", hat sich der angehende Pfarrer vorgenommen. Seinen Einsatzort nach der Priesterweihe kennt Will übrigens bislang noch nicht. Auch in diesem Punkt lässt er sich überraschen.