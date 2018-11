Der "Man in black" wäre nach dem Auftritt der "Cashbags"in Kulmbach stolz gewesen

Er ist sich selbst treu geblieben, so wie er es in einem seiner größten Hits "I walk the line" singt: Johnny Cash. Nicht immer geradlinig, eher als Außenseiter, musikalisch und manchmal auch auf der Bühne. Mit der Coverband "The Cashbags" um US-Sänger Robert Tyson gibt es eine Formation, die den mitreißenden "Boom-Chicka-Boom-Sound" seit über zehn Jahren perfekt auf die Bühne bringt. Am Donnerstagabend gastierten die "Cashbags" nach ihrem Auftritt Anfang 2017 bereits zum zweiten Mal in der Dr.-Stammberger-Halle. Diesmal mit einer völlig neu konzipierten Show, aber trotzdem mit fast allen großen Cash-Songs über das Land, über Patriotismus, über Ehebruch und Trennung, über gute und über schlechte Zeiten.

Mord, Liebe und Gott die Themen

"The Cashbags" sind im Klang und im Erscheinungsbild sehr nah an den berühmten Vorbildern. Mit markanter Bassbariton-Stimme, Westerngitarre, Telecaster, Kontrabass und Schlagzeug spielen Stephan Ckoehler (der tatsächlich so geschrieben wird), Benny Brenner und Tobias Fuchs detailgenau Klassiker wie "Ring of fire", "Orange blossom special" bis hin zu "Folsom prison blues". Dazu gesellt sich immer wieder Josh Angus als Carl Perkins ("Blue suede shoes"). Vieles ist angelehnt an die Originalkonzerte der späten 1960er Jahre, mal solo, mal im Duett mit Valeska Kunath als June Carter, dann als "Tennessee Two", später als "Tennessee Three".

Schon damals war Johnny Cash (1932 - 2003) unverwechselbar. Mord, Liebe und Gott, das waren die großen Themen, die sich durch seine Songs wie ein roter Faden ziehen. Das wird auch in der rund zweieinhalbstündigen Show der "Cashbags" deutlich. Man bekommt danach den typischen "Boom-Chicka-Boom-Sound" kaum mehr aus dem Kopf. Es ist der Rhythmus aus den Südstaaten der USA, mit dem Johnny Cash berühmt wurde. Und so spiegeln seine Lieder auch immer das Lebensgefühl in den Südstaaten wider.

Mittelpunkt der Show ist US-Sänger Robert Tyson, der seit Jahren in Deutschland zu Hause ist. Mit großer Bühnenpräsenz, unglaublicher Lässigkeit und dem unverwechselbaren Timbre seiner Bassbaritonstimme gibt er den "Man in black" absolut authentisch. Zwischen den Songs erzählt er Anekdoten aus dem bewegten Leben von Johnny Cash.

Über die großen Hits hinaus wird bei dem Tribute-Konzert aber auch das musikalische Spektrum deutlich, das Johnny Cash so legendär machte: Es reicht von den 1950er Jahren mit Country, Rockabilly, Blues, Folk und Pop bis hin zum Alternative Country Anfang des 21. Jahrhunderts.

Valeska Kunath als June Carter

Johnny Cash soll ein höflicher, sympathischer Mensch gewesen sein, aber auch ein Exzentriker. Wie der Farmersohn aus Arkansas wirklich war, das weiß keiner.

In der Auswahl der Songs, mit denen die "Cashbags" nach Kulmbach gekommen waren, wird aber deutlich, wie bedeutend Johnny Cash für die Musikgeschichte ist. Er war der erste Country-Sänger, der größer wurde als die Grand Old Opry. Er war Patriot, später aber auch gegen den Vietnam-Krieg, er ist in St. Quentin und in Folsom, den härtesten Gefängnissen der USA, aufgetreten und zusammen mit Bob Dylan auf dem legendären Folk-Festival in Newport. Kaum eine dieser Perioden lassen die "Cashbags" aus.

Auch einige Überraschungen haben sie im Gepäck, zum Beispiel Valeska Kunath, stilecht in Kleidung, Frisur und Bewegung als June Carter, die für Johnny Cash die Liebe seines Lebens war. Zusammen mit Robert Tyson interpretiert sie unter anderem das Duett "Jackson" oder den berühmten Song "If I were a carpenter". Außerdem spielt sie perfekt wie einst June Carter die Autoharp, ein Instrument, das einer Steel-Guitar ähnelt, aber wie eine Gitarre gespielt wird. In "Wildwood flower" singt Valeska Kunath solo und begleitet sich dabei selbst. Wie sie das macht, hat echte Klasse. Auch hier wird klar, warum die "Cashbags als erfolgreichste Johnny-Cash-Revival-Band gelten. Der "Man in black" wäre stolz auf sie gewesen.