Der Kasendorfer Max Krüger ist der Herr des Ringes

Maximilian Krüger (CSU-OL) wird künftig als Nachfolger von Irene Ellner die Chronik des Marktes Kasendorf führen. Das bedeutet, dass er am Ende jedes Jahres die wichtigsten Beschlüsse und die Kennzahlen des Marktes wie Bevölkerungsstand, Arbeitslosenzahl, Hochzeiten, Geburten oder Todesfälle tabellarisch zusammentragen wird. Und Krüger wird dadurch auch zum Herr des goldenen Ringes.

18 Jahre führte Irene Ellner (CSU-OL) die Chronik des Marktes Kasendorf. "Ich habe dieses Amt immer gerne gemacht. Ich habe alles handschriftlich zusammengetragen, nur in Kurzform, so dass wirklich nur an das Wichtigste erinnert wird", sagte Ellner. Seit 2002 wird die Chronik auch auf der Homepage des Marktes veröffentlicht.

Eine Spende Niederhellmanns

Besonders am Herzen lag die Chronistentätigkeit jedoch einem Mann, der bis heute in Kasendorf unvergessen ist: dem Mediziner Hans-Karl Niederhellmann, von dem Ellner einst die Aufgabe übernommen hatte. Der Arzt verknüpfte das Amt mit einer besonderen Würde: Er spendierte dem Markt einen sogenannten Chronisten-Ring. Der Siegelring ist aus Gold gefertigt und trägt das Wappen des Marktes Kasendorf.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung reichte Bürgermeister Norbert Groß (CSU-OL) den Chronisten-Ring an Maximilian Krüger weiter. Ohne große Worte, ohne Aufhebens. Der Punkt stand nicht einmal auf der Tagesordnung. Dennoch ist der Ring eine kleine Sensation.

Eine starke Symbolik

"Der Ring ist bei offiziellen Anlässen und Auftritten zu tragen. Er soll den Chronisten daran erinnern, dass er der Gemeinde verpflichtet ist, dass er sich ohne Zorn verpflichtet, alle Ereignisse in Kasendorf zusammentragen und protokollieren soll", erläuterte Irene Ellner.

Niederhellmann griff durch die Spende eine starke Symbolik auf. Ringe sollen immer besondere Beziehungen und Bindungen ausdrücken. Auch in Zukunft soll die Chronik detailliert und ohne politische Tendenz geführt werden. Der Chronist soll nur der Wahrheit und den tatsächlichen Gegebenheiten Rechnung tragen und die anderen Räte an Ehrungen erinnern.

Für Damenhände viel zu groß

"Getragen habe ich den Ring bislang nicht", räumte Ellner ein. Denn er sei für zarte Damenhände viel zu groß. Deshalb schlummerte das prächtige Schmuckstück bislang im Tresor des Rathauses. Der Chronistenring des Marktes Kasendorf dürfte ziemlich einzigartig sein, auch wenn Ringe als Zeichen eines "Berufsstandes" durchaus eine jahrhundertealte Tradition haben. Der berühmtestes ist der Fischerring des Papstes.