Der Hardcore-Comedian Bembers schlägt auch in Kulmbach zu

Wenn Bembers seine Meinung sagt, gilt die Devise: "Ist er zu hart, bist du zu weich". Doch die Bembers-Fans lieben die klaren Worte. Die Dr.-Stammberger-Halle in Kulmbach war ausverkauft. Nicht nur im Parkett, auch auf der Tribüne gab es kein freies Plätzchen mehr. Viele Zuschauer hatten Bembers-T-Shirts oder Hoodies an, demonstrierten so, dass sie echte Hardcore-Fans sind. Bembers kann nicht hart genug sein. Tabu-Worte wie "ficken" und "Neger" sind eine Steilvorlage für den derben Franken und reizen ihn nur dazu, genau mit diesem Jargon zu sprechen. Suhlen in Fäkalien inbegriffen.

Bembers präsentierte in Kulmbach sein neues Soloprogamm: "Kaputt, oder was?". Das Motto ließ ihm genügend Spielraum mit Gott und der Welt abzurechnen. Bembers Auftritt glich dem eines Messias: langhaarig, derb - mit T-Shirt, das den Aufdruck "Hey, horch amol!" trug. Die Hau-drauf-Mentalität war wieder einmal gewollt. Bembers rockte mit voller Härte, auch wenn er eigentlich nur "Alle meine Entchen" sang. Hardcorde-Comedy lieben seine Fans. Und Bembers enttäuschte nicht.

Internethörigkeit und Smombies und natürlich die Digitalisierung standen im Mittelpunkt seines Spottes. Während es im Zeitalter des Wählscheibentelefons nie denkbar gewesen wäre, andere Menschen mit Essensbildern zu belästigen, ist das heute an der Tagesordnung. Auf allen Kanälen werden Schnitzel und Spaghetti gepostet. Und der Mensch wird gläsern.

"Und warum schauen alle auf Selfies wie Fick-Puppen? Kommt die Selfie-Polizei, wenn man kein Duckface macht?", spöttelte er. Doch damit nicht genug. Bembers machte sich über den Traum vieler Jugendlicher lustig, Rapper zu werden. "Jetzt sprechen auch die Deutschen schon kanakisch", konstatierte er. Ganz nebenbei zeigte er sich weltoffen und verurteilte Ausländerfeindlichkeit und Hetze. Mit genau so derben Sprüchen, wie es sich für Bembers eben gehört.

Bitterböse frotzelte Bembers über das Rentenproblem. "Ab jetzt dürfen die Rentner bei Rot über die Ampel gehen, ab 2020 müssen sie."

Beim neuen Programm ließ Bembers kein Thema der Zeit aus: Zigarettenschnorrerei und Sado-Maso-Sex, Outfits und Polozeikontrollen, Bewerbungsgespräche und Tattoos. Für jeden Geschmack landete Bemers eine Pointe. Das Publikum war begeistert und quittierte die schonungslose Offenheit mit "Standing Ovations".