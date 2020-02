Der Frankenwald auf Höhenflug

In Bayern überstieg die Zahl der Übernachtungen erstmals die 100-Millionen-Grenze, und für Gesamtfranken ist seit vielen Jahren stets ein Gäste- und Übernachtungsplus zu verzeichnen.

Größter Zuwachs in ganz Bayern

Mit 8,9 Prozent mehr Gästeankünften ist dabei der Frankenwald die Region mit der höchsten Zuwachsquote in Franken, ja sogar in ganz Bayern. Mit 279 258 registrierten Anreisen waren so viele Urlauber wie noch nie in den letzten 15 Jahren im Frankenwald. Gleiches gilt für die Übernachtungen, die mit 857 167 Nächten auf einem Langzeithoch sind.

Die Zahlen und Angaben beziehen sich auf die Meldungen des Statistischen Landesamtes, die meldepflichtige Betriebe ab zehn Betten erfassen. Dies bedeutet, zu den genannten Zahlen kommen noch die Gäste und Übernachtungen der Klein- und Privatvermieter hinzu.

Kulmbach und Kronach vorn

Durch alle drei Frankenwald-Landkreise hinweg haben sich die Zahlen sehr positiv entwickelt, wobei die Städte Kulmbach und Kronach überdurchschnittlich hohe Zuwachsraten verzeichnen konnten.