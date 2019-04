Der Countdown für die Motorrad-Sternfahrt in Kulmbach läuft

Ein Mega-Event, das jedes Jahr mehr Besucher anzieht: Die Motorrad-Sternfahrt in Kulmbach hat sich aus kleinen Anfängen zur größten Biker-Veranstaltung in Süddeutschland entwickelt. Am 27. und 28. April findet die Sternfahrt zum 19. Mal auf dem Brauereigelände an der Lichtenfelser Straße statt.

Bei einem Pressegespräch am Donnerstagmittag wurden erste Details des Veranstaltungsprogramms präsentiert, bei dem vor allem eines im Focus steht: Die Sicherheit und die Unfall-Prävention.

Es gibt Vorführen von Polizei, BRK, Feuerwehr und Dekra sowie eine Stunt-Show, in der gezeigt wird, was passiert, wenn ein Motorrad auf einen Pkw prallt. Höhepunkt der zweitägigen Veranstaltung, zu der Teilnehmer aus dem In- und europäischen Ausland erwartet werden, ist der große Motorrad-Korso am Sonntagmittag mit Tausenden von Teilnehmern.

Mehr zu der Veranstaltung gibt es in Kürze hier auf inFranken.de.