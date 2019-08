Der Burschenverein lud zum Westernfest

Am Samstagnachmittag füllte sich der Garten hinter dem Burschenheim immer mehr. Das Grillpersonal vor dem Eingang hatte bis in die Nacht zu tun; ebenso die Männer und Frauen, die in der Küche und an der Schankanlage eingesetzt waren. Auf der Speisenkarte standen typische amerikanische Barbecues und nicht die sonst üblichen Bratwürste und Steaks. Lediglich das Bier kam aus Kulmbach und erinnerte daran, dass man in Franken und nicht wirklich im wilden Westen Nordamerikas war.

Das Spielmobil

Zu späterer Zeit mussten immer mehr Bänke und Tische aufgestellt werden bis hinauf auf die Wiese hinter dem Garten. Dort war das Spielmobil des Landkreises angerückt, wo sich die Kinder vergnügten.

Auf dem Heuwagen

Bei Manfred Wunder standen die Kinder an, um sich mit dem kleinen Heuwagen eine Runde um die Wiese kutschieren zu lassen. Auf der Anhöhe gab es Gelegenheit, auf zwei Pferden zu reiten - mit ständiger Begleitung von "Jesper", dem "Pferd im Schafspelz" der Familie Wunder. Schafbock Jesper lebt wie sein jüngeres Geschwister-Schaf mit den Pferden zusammen im Pferdestall, fühlt sich deshalb auch als Teil des Pferdeherde und trabt ganz selbstverständlich bei allen Ausritten mit. Völlig geschafft und mit heraushängender Zunge war Jesper schließlich froh, als es nach drei Stunden Kinder-Reiten endlich wieder in den Stall ging und die Reichenbacher und ihre Gäste den Abend in bester Westernromantik mit Livemusik der "Skyline Riders" sowie Westerntänzen weiter feierten.