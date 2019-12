Jürgen Karg will es noch einmal wissen: Der 55-jährige selbstständige Elektriker fordert bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 Amtsinhaber Robert Bosch von der CSU heraus. Der SPD-Kandidat stand bereits bei der letzten Bürgermeisterwahl in Mainleus in der Stichwahl. Sie bewerben sich zum zweiten...