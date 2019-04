Na, so was! Einmal in seinem Leben ist Thomas Gottschalk nicht aufgefallen. "Ich wusste gar nicht mehr, dass er Ministrant war", sagt Walter Kirchbach.

Bitte sehr, wir haben den Beweis: ein Foto, auf dem Thomas als Zwölfjähriger zu sehen ist. Er trägt 1962 bei der Prozession nach der feierlichen Erstkommunion in der Stadtpfarrkirche zu Unserer Lieben Frau das Kreuz. Kirchbach, als Fahnenträger ebenfalls auf dem Bild (links Udo Bittermann, rechts Hugo Marquardt, hinten Geistlicher Rat Johannes Krauser), erinnert sich doch wieder: "Er war einer von uns."

Termin ist noch geheim

Wie berichtet, kehrt der Showtitan bei der 125-Jahr-Feier der katholischen Stadtpfarrkirche im Herbst an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der Termin wird noch geheim gehalten. Jedenfalls will der berühmteste Ministrant Deutschlands von seiner Zeit als Messdiener berichten.

Gottschalk, in seinem schlesischen Elternhaus gut katholisch erzogen, ist bis heute gläubiger Christ. Er bedauert es nur, wie er einmal sagte, dass er die Verwurzelung im Glauben nicht an seine Kinder weitergeben konnte.