Das Mill-Festival in Mainleus ist bundesweit ein Geheimtipp

Neongelbe Haare mit leuchtend grünen Spitzen, dazu eine Sonnenbrille, die im Licht leuchtete - so stürzte sich eine Tänzerin ins Techno-Leben. Schwarze Hose, bauchfreies Top mit Einhorn-Aufdruck. Warum nicht? Beim Outfit lassen sich Techno-Fans nicht in eine Schiene pressen. Klassisch oder verrückt, Alltagsoutfit oder Jogging- und Trainingsanzüge, coole Jeans, einfach nur schwarz. All das ist in der Community unwichtig. Hauptsache man fühlt sich wohl und die Musik passt.

Trotzdem gab es einen Trend: Leuchtstäbe und Knicklichter. Viele hatten leuchtende Accessoires als Ohrringe, als Armreifen oder auch als "Spielzeug", um die Techno-Moves so richtig zur Geltung zu bringen. Und beim Tanzen galt: Weniger ist mehr. Schließlich wollten die Tänzer ja bis zum nächsten Morgen durchhalten.

Für die Neuauflage des Mill-Festivals haben die Veranstalter Oliver Weschenfelder. Jonas Fick und Peter Seuß Techno-Superstars wie DJ Rush aus Chicago, Spektre aus Manchester und Florian Meindl aus Berlin nach Mainleus geholt. Einfach nur tanzen, tanzen, tanzen, mehr wollten die Partygänger nicht. Außerdem waren Bernhard Groeger, Marcel Niveau, Lenny x Drehmoment, Max Enders x Unless und Chirstian Haas y Kevin Zeller am Mischpult.

Bereits um 17 Uhr kamen die ersten Tanzlustigen in die alte Spinnerei. Um Mitternacht erlebte die Party dann ihren Höhepunkt und die Besucherzahlen von fast 1000 wurden erreicht. Übrigens zog das Partyfestival nicht nur die jungen. Technofreaks an, sondern auch ältere Semester hatten richtig Spaß und machten die Nacht zum Tage. "Der Eintritt ist mit 35 Euro ja nicht ganz billig. Aber die Musik ist voll mein Ding", schwärmte eine begeisterte Techno-Tänzerin, die schon weit jenseits der fünfzig ist.

Tanzen und dann draußen frische Luft schnappen. Die Partygänger ließen sich auch von den frischen Nachttemperaturen nicht schrecken und flanierten im Gelände der illuminierten alten Spinnerei und genossen das ganz besondere Flair.

Die Polizei indes zog eine positive Resonanz. "Das Sicherheitskonzept des Veranstalters ist aufgegangen. Wir hatten keinen einzigen Einsatz wegen Ausschreitungen - auch nicht am Sonntagmorgen. Die Abreise erfolgte ohne Probleme", erklärt die Polizei auf Nachfrage.

Lediglich zwanzig Minuten vor dem Festival stellte die Polizei einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz fest, weil zwei 18- und 19jährige einen Joint rauchten. Und in der Nacht erlaubten sich Unbekannte einen schlechten Scherz und stellten eine Bierbank auf die Fahrbahn mitten in Mainleus.