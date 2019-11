Das Klima geht jede Generation an

Am kommenden Freitag protestieren in Kulmbach, sowie in über 400 Städten in ganz Deutschland und weltweit, im Zuge des vierten internationalen Klimaaktionstages Millionen Menschen bei "Fridays For Future" und fordern den "Neustart Klima".

Nach dem "unzureichenden Klimapaket" sei ein Neustart der Klimaschutzbemühungen in Deutschland notwendig, um auf der UN-Klimakonferenz in Madrid Verantwortung für globale Klimagerechtigkeit zu übernehmen, so die Organisatoren. Am kommenden Freitag werden wohl erneut Hunderttausende auf die Straße gehen, um gegen die nach Meinung der Veranstalter "ignorante und unverantwortliche Klima- und Umweltpolitik der regierenden Parteien" zu protestieren.

In Kulmbach treffen sich die Schüler*innen ab 13.15 Uhr in der Fritz-Hornschuch-Straße auf dem Platz zwischen dem Fritz-Einkaufszentrum und dem Kaufplatz. Wie schon bei den letzten Demonstrationen darf jeder über ein offenes Mikrophon eine Reden halten oder ein selbstgeschriebenes Gedicht oder eine Kurzgeschichte vortragen. Je kreativer die Beiträge sind, desto besser!

Auch werden wie schon bei der letzten Aktion im September ausdrücklich nicht nur Schüler*innen angesprochen. "Klimaschutz betrifft uns alle, deswegen sind auch Auszubildende, Studierende, Arbeitende, Eltern und Großeltern aufgefordert, sich für ihre Zukunft und die Zukunft ihrer Kinder und kommender Generationen einzusetzen", so das Kulmbacher Organisationsteam von "Fridays for Future". Unterstützt wird die Aktion durch die Organisation "foodsharing", die Lebensmittel an die Demonstranten verteilt.

In Deutschland streiken seit fast einem Jahr jeden Freitag viele tausend junge Menschen. Zuletzt waren am 20. September 1,4 Millionen Protestierende auf den Straßen Deutschlands - auch in Kulmbach. Dies war die größte Aktion, die es in Deutschland je im Namen des Klimaschutzes gab.

"Die am selben Tag veröffentlichten Maßnahmen im Klimapaket sind eine politische Bankrotterklärung an das Klima und unsere Zukunft. ,Fridays for Future' fordert die Bundesregierung auf, das unzureichende Klimapaket, an welchem sie weiterhin festhält, grundlegend zu überarbeiten", so die Veranstalter der Kundgebung. Sie sind überzeugt, dass das Klimapaket erneuert werden muss, weil sich die Bundesregierung damit ihrer

weltweiten Verantwortung verweigere und konsequenten Klimaschutz blockiere.

Dieser Meinung seien nicht nur "naive, übereifrige Klimaaktivist*innen", sondern auch führende Wissenschaftler*innen weltweit, die sich selbst zum Beispiel bei "Scientists for Future" oder "Health for Future" organisiert haben. In ihrem im Frühjahr veröffentlichten Forderungspapier beruft sich die Bewegung auf das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen und fordert unter anderem den Kohleausstieg bis 2030.

Die Jugendlichen, die die Demonstrationen in Kulmbach organisieren, sind überzeugt: "Wir dürfen nicht mehr die Augen davor verschließen, was unser Verhalten im globalen Zusammenhang bedeutet: Wir leben im Wohlstand durch Ausbeutung des Planeten, Ausbeutung von Frauen, Kindern und indigenen Völkern und auf Kosten aller zukünftigen Generationen."