Das Duett-Duell im Neuenmarkter DDM

Ein Cello-Duo, das mit dem Motto "Wenn der Vater mit dem Sohne" bei der älteren Generation über ein saloppes Motto hinaus Erinnerungen an einen Film mit Heinz Rühmann aus dem Jahre 1955 wecken dürfte.

In eine Reihe von weiteren Vater-Sohn-Beispielen fügt sich gleichsam organisch nun das Cello-Duo Reiner Ginzel mit seinem Sohn Hans-Henning ein. Eine vielversprechende Verbindung, die es gerade auf dem Cello nicht so häufig geben dürfte.

Unterschiedlichste Werke

Die beiden Instrumentalisten werden dabei unterschiedlichste Werke zu Gehör bringen und dem Publikum einen zwischen empathischer Wärme (Bach, Dvorak, Elgar) und pfiffigen Geistesblitzen (Debussy, Haydn) schimmernden Reigen schönster Melodien präsentieren. Das interpretatorische Tauziehen gipfelt am Ende in einem "Duell für zwei Cellisten", wie Reiner Ginzel, der schon mit seiner Meisterklasse vom "Haus Marteau" im Lokschuppen gastierte, seine Komposition "Ein Haydn-Spaß" hintergründig bezeichnet; ein Werk, bei dem allerlei Versatzstücke aus berühmten Cellokonzerten aus verschiedenen Epochen zitiert werden.

Ein gelungener musikalischer Spaß, an dem die Besucher ihre Freude haben dürften.

Wo gibt es Karten?

Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von zehn Euro (Ermäßigung für Schüler und Studenten: acht Euro) sowie an der Abendkasse ab 17 Uhr für zwölf Euro (Ermäßigung für Schüler und Studenten: elf Euro) - Kartenreservierung ist möglich unter info@dampflokmuseum.de

Veranstalter ist das Deutsche Dampflokomotiv-Museum Neuenmarkt, Birkenstraße 5, 95339 Neuenmarkt, Internet: www.dampflokmuseum.de

Abonnenten/innen der Bayerischen Rundschau zahlen nur fünf Euro für die Karte und sparen dadurch 50 Prozent. Die vergünstigten Eintrittskarten gibt es in der BR-Geschäftsstelle am Kressenstein 2 in Kulmbach. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht! Wer telefonisch anfragen will, ob es noch Tickets gibt, kann dies unter Telefon 09221/949-298 tun.