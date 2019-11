Dagmar Keis-Lechner will Kulmbacher OB werden

Jetzt ist es offiziell: Die 55-jährige Dagmar Keis-Lechner fordert bei der OB-Wahl im März Amtsinhaber Henry Schramm heraus. Die Kreisrätin und stellvertretende Bezirkstagspräsidentin von Bündnis 90/Die Grünen wurde am Mittwochabend im "Baumann" von den acht Wahlberechtigten bei einer Stimmenthaltung nominiert.

Keis-Lechner führt auch die beiden Listen der Grünen für die Stadtrats- und Kreistagswahl an. In einer kämpferischen Rede ging die selbstständige Umwelt- und Abfallberaterin vor allem auf den Klimawandel ein, der sich längst zu einer Klimakrise entwickelt habe. "Wir müssen handeln, weil wir hier leben, weil es unsere Stadt ist, weil es unsere Kinder sind, für die wir kämpfen. Deswegen fangen wir hier und heute an. Wir sind in unserer repräsentativen Demokratie das Fundament und die Keimzelle für all die Politik, die im Land, im Bund und auf EU- Ebene gemacht werden muss."

Energiewende lokal vorantreiben

Die Grünen seien mutig genug, Dinge differenziert zu sehen. "Wir entscheiden nach sachlichen Erwägungen und orientieren uns dabei an der Wissenschaft. Wir brauchen keine Rhetorik, die ausgrenzt und diffamiert, nein, wir haben den Mut zu Veränderungen", sagte Dagmar Keis-Lechner.

Es sei dringend an der Zeit, die Energiewende lokal voranzutreiben: "Uns bleiben nur noch wenige Jahre, das Ruder herumzureißen. Wir müssen hier vor Ort sofort anfangen, entgegenzusteuern, um unseren Kindern ein lebenswertes Kulmbach und einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen." Außerdem werde sie gegen Hass und Hetze kämpfen.

Der Ausbau regenerativer Energien müsse zügig und strukturiert erfolgen. Hierbei sollen die Kulmbacher nicht nur bei den Entscheidungen aktiv einbezogen werden, sondern auch finanziell davon profitieren. Dagmar Keis-Lechner: "Wozu Negativzinsen auf unser Erspartes akzeptieren, wenn mit unserem Geld in unserer Heimat Erträge erwirtschaftet werden können, von denen die Region profitiert." Die Stadt müsse sich konkrete und messbare Ziele bei der CO 2 -Einsparung setzen, die Effektivität jährlich überwacht werden.

ÖPNV nicht wettbewerbsfähig

Laut Keis-Lechner ist der Stadt- und Regionalbusverkehr auch nach der nächsten Fahrplanänderung "definitiv nicht wettbewerbsfähig" und für die meisten keine Alternative zum Auto. Zur Bewältigung der Klimakrise sei der ÖPNV unverzichtbar, aber die finanzielle Ausstattung durch den Freistaat sei viel zu niedrig. Wenn jeder Bürger zehn Euro im Monat zahlen würde, kämen im Landkreis Kulmbach rund 8,5 Millionen pro Jahr zusammen, mit denen viele Busse, Kleinbusse und andere Fahrzeuge ins Nahverkehrsnetz eingebunden werden könnten.

"Wir brauchen mehr Platz für das Rad", stellte die OB-Kandidatin ein weiteres Ziel vor.

Die beiden Listen

Stadtrat

1 - 3 Dagmar Keis-Lechner

4 - 6 Constanze Milbrad

7 - 9 Lisa Töpper

10 -11 Doris Stein

12 - 13 Eunike Schu

14 - 15 Claus Gumprecht

16 - 17 Robert Prawitz

18 - 19 Konstantin Moser

20 Leo Schels

21 Sabine Mücke

22 Sebastian Schels

23 Diana Bettge-Luthardt

24 Stefan Opel

25 Gabriele Dille

26 Frank Lechner

27 Elfriede Sauer

28 Martin Pfeiffer

29 Gabriele Schels

30 Markus Tutsch

Ersatz: Evelin Appoldt, Claudia Bergmann

Kreistag

1 -2 Dagmar Keis-Lechner

3 - 4 Pia Kraus

5 - 6 Magdalena Stöhr

7 - 8 Claus Gumprecht

9 - 10 Sabine Mücke

11 - 12 Klaus Bartels

13 - 14 Brigitte Lauterbach

15 - 16 Erich Luthardt

17 - 18 Constanze Milbrad

19 Christian Ohnemüller

20 Wilhelmine Denk

21 Alexander Philipp

22 Lisa Töpper

23 Konstantin Moser

24 Doris Stein

25 Leo Schels

26 Franziska Bartels

27 Erich Schiffelholz

28 Stefanie Meile-Fritz

29 Michael Gunzelmann

30 Diana Bettge-Luthardt

31 Sebastian Schels

32 Doris Meile-Blendinger

33 Stefan Masel

34 Hannah-Deborah Luthardt

35 Roland Ramming

36 Claudia Bergmann

37 Martin Pfeiffer

38 Eunike Schu

39 Robert Prawitz

40 Gabriele Schels

41 Stefan Opel

42 Evelin Appoldt

43 Markus Schiffel

44 Franziska Bartels

45 Frank Lechner

46 Astrid Grimm

47 Markus Tutsch

48 Gabriele Diller

49 Friedrich Clemens

50 Heidi Clemens

Ersatz: Nicole

Brückner-Schiffel