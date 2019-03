CVG-Theater zeigt schwere, aber wichtige Kost

Kennen Sie Arturo Ui? Den machthungrigen Gangster, dem alle Mittel recht sind, um ganz Chicago und die Nachbargemeinde Cicero seiner Führung zu unterwerfen? Parallelen zu einem Adolf Hitler sind nicht zufällig im Anti-NS-Stück "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui", das Bertolt Brecht 1941 im finnischen Exil schrieb. Das Oberstufentheater "Grenzenlos theatralisch" des Caspar-Vischer-Gymnasiums brachte dieses anspruchsvolle Theaterstück am Dienstagabend auf die Bühne des Schulforums und verlangte dem Publikum viel Aufmerksamkeit ab.

Dicht gespickt mit feinen Details, Metaphern und Bildern zog Brecht Parallelen zur skrupellosen Machtergreifung Adolf Hitlers - verkörpert durch den Gangsterboss Arturo Ui (Nick Baier). Um seine Macht auszubauen, versucht er mit Hilfe seiner Handlanger Ernesto Roma (Hannah Bergmann), Emanuele Giri (Maike Gutzeit) und Guiseppe Givola (Sarah Schilge) Zugriff auf den wichtigen Karfioltrust zu erlangen. Als unfreiwilliger Mittler soll ihm der ehrenwerte Politiker Dogsborough (Ilkay Karacan) helfen, der sich durch eine nicht ganz saubere Übernahme einer Reederei und eines Landhauses angreifbar gemacht hat.

Für Arturo Ui läuft alles nach Plan. Jeder, der versucht, sich ihm entgegenzustellen, wird eingeschüchtert oder ermordet. Am Ende ist Arturo Ui auf dem Gipfel der Macht angelangt.

"Wie der Titel des Theaterstücks deutlich macht, wäre der Aufstieg Arturo Uis, also Hitlers Aufstieg, zu verhindern gewesen", sagte Anja Braune, die mit ihrer Kollegin Kathrin Krebs Regie führte. Das Stück sei wahrlich kein leichter Stoff, aber die Thematik passe gut in unsere Zeit. "Was tun wir heute gegen Manipulation und Einschüchterung? Wie wehrt sich die Gesellschaft?", warf sie als Frage auf. Anfänglich hätten die Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten mit dem Stück gehabt, jedoch hätten sie einen immer besseren Zugang gefunden. "Das Oberstufentheater möchte einerseits unterhalten, andererseits zum Nachdenken anregen", so Anja Braune. Das ist dem Ensemble gelungen. Durch projizierte Texteinspielungen wurde immer wieder der Bezug zu Ereignissen während der Machtergreifung Hitlers hergestellt, und der Trieb der Menschen zur Macht - wurde gnadenlos zur Schau gestellt.

Zweite Aufführung am Donnerstag

"Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" von Bertolt Brecht wird am Donnerstag um 19 Uhr ein zweites Mal im Forum des Caspar-Vischer-Gymnasiums aufgeführt.