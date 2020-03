Corona: Zwölf positiv Getestete an Kulmbacher Schule

Erschreckende Nachrichten aus dem Landratsamt Kulmbach: Sieben Kinder und fünf Lehrer, die nach den Faschingsferien an einem Skilager im österreichischen Wagrain teilgenommen haben, haben sich dort mit dem Coronavirus infiziert. Und die Zahl könnte noch gen. Bis gestern Abend lagen noch nicht alle Testergebnisse vor. Mit weiteren positiven Befunden wird gerechnet.

Wie berichtet, waren in der letzten Woche 80 Schülerinnen und Schüler und zwölf Lehrkräfte des Kulmbacher Caspar-Vischer-Gymnasiums in häusliche Quarantäne geschickt worden. Man befürchtete, sie könnten infiziert sein, nachdem eine Lehrerin, die die Gruppe ins Skilager begleitet hatte, Mitte der Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Als gestern Nachmittag die ersten Testergebnisse vom Labor an das Landratsamt gemeldet wurden, begann man dort unverzüglich mit der Ermittlung der direkten Kontaktpersonen der erkrankten Kinder und Lehrer. Sie müssen sich ebenfalls in häusliche Isolation begeben. Dort werden sie von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes täglich betreut.

Das betrifft nach Aussagen des Gesundheitsamtes bislang rund 30 Personen, bei denen ein Rachenabstrich gemacht wurde, mit dem festgestellt werden soll, ob auch sie infiziert sind. Noch am Abend fuhren die Mitarbeiter der Behörde damit fort, weitere Kontaktpersonen zu ermitteln.

Die gute Nachricht: Die meisten der zwölf positiv getesteten Personen zeigen keine Symptome der Lungenkrankheit, zwei oder drei weisen nach Auskunft von Camelia Fiedler, der Leiterin des Gesundheitsamtes, leichte Symptome auf. Alle könnten zuhause bleiben; ein Klinikaufenthalt sei bislang nicht notwendig.

46 Testergebnisse von Kindern und Lehrern stehen derzeit noch aus. Im Landratsamt geht man davon aus, dass auch von diesen 46 Personen etliche infiziert sind. Man hofft, am heutigen Mittwoch endgültig Klarheit zu haben.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt bis zum späten Montagnachmittag rund 300 Abstriche durchgeführt. Die Bearbeitung im Labor dauert derzeit wegen des hohen Test-Aufkommens relativ lange. Landkreisweit gibt es jetzt 13 am Corona-Virus erkrankte Menschen. Aktuell wurde für rund 260 Personen die sogenannte häusliche Isolation angeordnet.

Für die negativ getesteten Schüler und Lehrer gilt die häusliche Isolation weiterhin bis zum 20. März.

Am 12. März war der erste Corona-Fall im Landkreis bestätigt worden. Seinerzeit war das Virus bei einer Frau aus dem Caspar-Vischer-Gymnasium nachgewiesen worden, die sich offenbar in den Faschingsferien bei einem Urlaub in Südtirol angesteckt hatte.

Beim anschließenden Skilager mit Schülern der 7. Klassen des Gymnasiums hatte sie offenbar die Personen angesteckt. 108 Schülerinnen und Schüler waren nach dem positiven Test zunächst in Quarantäne bis 20. März geschickt worden.

Am Dienstag lagen dem Landratsamt nun die Tests vor - danach wurden zwölf Personen positiv auf Corona positiv getestet - sieben davon sind Kinder. Weitere Informationen folgen.