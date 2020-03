Corona-Virus: Kulmbacher Gymnasium bleibt ab Montag vorsorglich geschlossen

Mindestens in den nächsten zwei oder drei Tagen findet kein Unterricht am Caspar-Vischer-Gymnasium in Kulmbach statt. Wie Schulleiterin Ulrike Endres mitteilt, hatte ein Schüler Kontakt zu einer Person aus dem südbayerischen Raum, die positiv getestet worden ist. Der Coronafall sei erst am Sonntag bekanntgeworden und nicht im Landkreis aufgetreten.

Nach Absprache mit Landratsamt und Gesundheitsamt, so Endres, habe man sich zu dieser "reinen Vorsichtsmaßnahme" entschlossen. Das Testergebnis des Kulmbacher Schülers, der symptomfrei sei, solle in zwei oder drei Tagen vorliegen. Die Schule werde versuchen, den Unterrichtsstoff über digitale Kanäle zu übermitteln.

Da staatliche Gesundheitsamt betont, dass es im Landkreis Kulmbach nach wie vor keinen Corona-Fall gebe.