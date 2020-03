Corona-Verdachtsfall an Kulmbacher Gymnasium hat sich nicht bestätigt

Das endgültige Testergebnis lag erst am späten Mittwochnachmittag vor, sodass nicht sichergestellt werden konnte, dass alle Schüler und Eltern rechtzeitig informiert werden, wie das Landratsamt mitteilt. Angesichts des späten Zeitpunktes ist daher in Abstimmung mit der Schulleitung aus organisatorischen Gründen entschieden worden, dass der Unterricht am Donnerstag (12.03.2020) wie zuvor angekündigt noch entfällt. Am darauffolgenden Freitag (13.03.2020) findet der Unterricht am CVG wieder planmäßig statt.

Der Schüler oder die Schülerin, der/die Kontakt zu dem positiv getesteten Fall hatte, bleibt weiter gemäß der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts bis 14 Tage nach dem Kontakt in häuslicher Isolation.

Darüber hinaus gilt nach wie vor die Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege, wonach Schüler, die aus einem Risikogebiet zurückgekommen sind, bis 14 Tage nach dem letzten Aufenthaltstag in dem Risikogebiet dem Unterricht fernbleiben müssen.