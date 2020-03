Auf den ersten Blick ist im Gemüseladen von Reinhard Huberth am Holzmarkt in Kulmbach alles wie immer: In der Auslage liegen Tomaten aus Italien, Äpfel aus Südtirol, Kiwis aus Frankreich und Südfrüchte aus Übersee. Das aber könnte sich bald ändern. "Die Lieferketten werden abreißen", sagt Huberth, d...