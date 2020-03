Corona-Fälle am Klinikum Kulmbach

Beunruhigende Nachrichten aus dem Kulmbacher Klinikum: Auch unter den Mitarbeitern gibt es Personen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben. Das hat Geschäftsführerin Brigitte Angermann bestätigt:

"Was derzeit leider zahlreiche Krankenhäuser im gesamten Land und auch in der Region Oberfranken betrifft, ist nun auch am Klinikum Kulmbach eingetreten: An unserem Haus gibt es Mitarbeiter, die positiv auf das Covid-19 Virus getestet worden sind."

Bei einem Gesundheitsbetrieb mit rund 1700 Beschäftigten sei es aufgrund der Dynamik dieser Viruserkrankung nicht auf Dauer auszuschließen, dass auch eigene Mitarbeiter erkranken, so Angermann.

Die Betroffenen befänden sich, wie das gesetzlich vorgeschrieben ist, in Quarantäne. Das Klinikum habe, nachdem die Erkrankungen festgestellt worden waren, umgehend alle Anstrengungen unternommen, um möglichst alle Kontaktpersonen zu ermitteln und zu testen. "Um sicher zu gehen, wurden zunächst auch diese Kontaktpersonen sofort vom Dienst freigestellt und gebeten, sich in häusliche Quarantäne zu begeben, bis die Testergebnisse vorliegen."

Versorgung nicht gefährdet

Über den Infektionsweg könnten keine gesicherten Aussagen gemacht werden. Die meisten dieser Kontaktpersonen seien, nachdem ihre Tests negativ ausgefallen sind, seit Mittwoch wieder im Dienst, so die Geschäftsführerin weiter.

"Die Versorgung unserer Patienten war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Alle Stationen und Funktionsbereiche am Klinikum Kulmbach waren jederzeit voll einsatzfähig, es gab keinerlei Einschränkungen."

Währenddessen steigt die Zahl der Corona-Fälle in Kulmbach weiter. Wie einer Pressemitteilung des Landratsamtes zu entnehmen ist, gab es mit Stand Mittwochnachmittag 42 bestätigte Fälle im Landkreis Kulmbach. Das Gesundheitsamt ermittelt aktuell alle möglichen Kontaktpersonen und ergreift die notwendigen weiteren Maßnahmen. Hierzu zählen wie zuvor die Probennahmen.

Die positiv getesteten Personen befinden sich in häuslicher Isolation.

Fünf der bestätigten Fälle werden momentan stationär im Klinikum Kulmbach betreut.

"Alle weiteren Personen sind größtenteils symptomfrei, nur wenige haben leichte Symptome", so Pressesprecher David Buchwald. Die Personen werden täglich von den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes telefonisch betreut.

Weiterführende Informationen zu COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) und allgemeine Verhaltensregeln zur Vermeidung von Infektionen gibt es auf der Internet-Seite des Landratsamtes unter www.landkreis-kulmbach.de/coronavirus.